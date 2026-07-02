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Resumen: Un hombre fue condenado a 28 años de prisión por agredir física y sexualmente a su expareja en Bogotá, luego de ingresar a su vivienda haciéndose pasar por vigilante. Además de las agresiones, la Fiscalía demostró que robó objetos de valor, realizó transferencias no autorizadas desde el celular de la víctima y que esta había sido sometida a un ciclo de violencia durante la relación.

¡Se hizo pasar por vigilante! Condenado hombre que agredió física y sexualmente a su expareja en Bogotá

Un juez de conocimiento condenó a 28 años de prisión a un hombre que aceptó su responsabilidad por la agresión física y sexual contra su expareja sentimental, en un caso ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el material probatorio que permitió demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos. La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y, por lo tanto, aún puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.

Ingresó a la vivienda haciéndose pasar por vigilante

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el condenado llegó hasta el conjunto residencial donde vivía la víctima y utilizó un engaño para lograr que le abriera la puerta.

Según estableció la Fiscalía, el hombre se hizo pasar por vigilante del conjunto para convencer a la mujer de permitirle el ingreso. Una vez estuvo dentro de la vivienda, la atacó físicamente propinándole un golpe en el rostro que la hizo caer al suelo.

La investigación determinó que posteriormente la amenazó de muerte y la llevó hasta una de las habitaciones del inmueble, donde la obligó a despojarse de su ropa y la agredió sexualmente mientras permanecía inmovilizada con las manos amarradas mediante un cable.

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También robó pertenencias y realizó transferencias desde el celular de la víctima

Las autoridades establecieron que, mientras la mujer permanecía en estado de indefensión, el agresor recorrió la vivienda y se apoderó de varios objetos de valor.

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Adicionalmente, accedió sin autorización al teléfono celular de la víctima y realizó transferencias por un valor de dos millones de pesos hacia su propia billetera virtual.

Con base en las pruebas recopiladas durante la investigación, el hombre fue declarado responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

La Fiscalía documentó un ciclo de violencia

Durante el proceso judicial, la Fiscalía también logró establecer que la víctima habría sido sometida a un ciclo continuo de violencia durante los aproximadamente seis meses que duró la relación sentimental con el hoy condenado.

Ese contexto hizo parte de los elementos analizados por el ente acusador para sustentar el proceso que concluyó con la sentencia condenatoria.

La Fiscalía recordó que esta decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y señaló que contra ella proceden los recursos contemplados por la legislación vigente.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con violencia basada en género o cualquier otro delito a través de la Línea de Emergencias 123, destacando la importancia de las denuncias para avanzar en las investigaciones y facilitar la acción de la justicia.