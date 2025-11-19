Resumen: Un juez de Medellín condenó a 14 años de prisión a Juan Esteban Palacios, de 25 años, por los delitos de acceso carnal violento y extorsión. El hombre fue hallado culpable de contactar a una menor de 14 años por redes sociales haciéndose pasar por mujer para ganarse su confianza, obligarla a compartir fotos íntimas y luego amenazarla para abusar de ella y exigirle dinero.

¡Se hizo pasar por mujer en redes! Condenado el agresor que abusó y extorsionó a menor en Medellín

Tras valorar el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento dictó un fallo ejemplar: 14 años de cárcel para Juan Esteban Palacios de 25 años, hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento y extorsión en perjuicio de una menor de edad.

El procesado se encuentra actualmente privado de la libertad y deberá cumplir la totalidad de su condena en un centro carcelario, aunque su defensa ya ha apelado la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

Engaño en redes y abuso violento

La investigación, adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), reveló que los hechos se desarrollaron entre mayo y junio de 2024 en el barrio El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado.

Palacios contactó a su víctima, una adolescente de 14 años, a través de redes sociales, utilizando un perfil falso donde se hacía pasar por una mujer para ganarse su confianza. Una vez establecida la relación, el hombre consiguió que la menor le enviara fotos y videos de contenido íntimo.

Esto le podría interesar: ¡Red de hurto al descubierto! Policía descubre bar usado como depósito de celulares robados en Bogotá

La Fiscalía demostró que, tras obtener este material sensible, el hoy condenado cambió el tono y la amenazó con publicar las imágenes si ella no accedía a tener relaciones sexuales con él. Ante la presión constante y las amenazas, la víctima cedió y acudió a un apartamento, donde Palacios Cuesta la abusó de manera violenta.

La extorsión post-abuso

La conducta criminal no cesó con el abuso. Los investigadores lograron probar que, después de la agresión sexual, el hombre continuó extorsionando a la adolescente. Le exigió una suma total de 200 mil pesos a cambio de borrar las fotos y videos íntimos.

La menor de edad, bajo la presión, alcanzó a consignarle 50 mil pesos al condenado, antes de que el caso fuera denunciado y la Fiscalía pudiera intervenir, logrando llevar a Palacios ante la justicia.

La sentencia de 14 años de prisión subraya la gravedad de los delitos cometidos, especialmente el uso del engaño en plataformas digitales y la doble victimización mediante la extorsión.