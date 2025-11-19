Resumen: Este domingo 23 de noviembre, Medellín llevará a cabo la última adoptatón del año, en la que 80 perros y gatos del Centro de Bienestar La Perla buscarán un hogar. La actividad, realizada en el marco de Expopet, se complementará con una concentración ciudadana contra el uso de pólvora, donde los participantes podrán firmar el manifiesto “Medellín es Antipólvora” y portar un distintivo azul en sus mascotas como símbolo de protección y unión. Esta será la cuarta adoptatón de 2025, año en que más de 1.600 animales han sido adoptados en la ciudad.

¡Adopta y protege! Medellín cierra el año con última adoptatón y protesta contra la pólvora

Medellín se prepara para una jornada que combina adopción responsable y conciencia ciudadana. Este domingo 23 de noviembre, en el exterior de la entrada principal de Plaza Mayor, se realizará la última “adoptatón” del año, en la que se espera dar un hogar a 80 perros y gatos que actualmente se encuentran en el Centro de Bienestar La Perla.

La actividad marca el cierre de la participación del Distrito en Expopet 2025, evento que desde el 20 de noviembre ha promovido la adopción responsable de animales de compañía y el cuidado de las mascotas.

Paralelamente, la ciudad liderará una concentración ciudadana en contra del uso de la pólvora, práctica que impacta negativamente a la fauna silvestre y doméstica, al ambiente y a las personas. A partir de las 11:00 a. m., los asistentes firmarán el manifiesto “Medellín es Antipólvora”, un compromiso por celebrar las fiestas de manera segura y respetuosa con la vida.

Esto le podría interesar: Medellín invertirá millonaria suma para salvar la Vía al Mar, que avanza hacia su recta final sin apoyo del Gobierno

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Tendremos distintas actividades para promover el cuidado y la tenencia responsable de los animales. Al mismo tiempo, hacemos un pronunciamiento para decirle a la ciudadanía que no queremos pólvora; queremos proteger a nuestros animalitos”, expresó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente.

Quienes participen podrán llevar un distintivo azul en sus mascotas, como símbolo de protección y unión. La jornada está abierta a organizaciones animalistas, grupos ambientales, defensores de derechos humanos, personas afectadas por pólvora y familias con mascotas perjudicadas.

Esta será la cuarta adoptatón del año y se enmarca en un logro histórico: en 2025, más de 1.600 animales fueron adoptados, superando la meta anual del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere y consolidando a la ciudad como referente en protección y bienestar animal.