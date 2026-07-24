¡Se hizo pasar por domiciliario! Capturado presunto ladrón tras intensa persecución en Engativá

Resumen: Un hombre de 25 años fue capturado por la Policía de Bogotá tras ser señalado de cometer un hurto a mano armada utilizando una motocicleta de mensajería como fachada. La rápida reacción de las autoridades permitió recuperar los objetos robados, incautar un arma de fuego y dejar al presunto responsable a disposición de la Fiscalía.

La rápida reacción de la Policía de Bogotá permitió capturar a un hombre de 25 años señalado de cometer un hurto a mano armada utilizando una motocicleta de mensajería como fachada para movilizarse sin levantar sospechas. El procedimiento, que incluyó una persecución por varias vías de la localidad de Engativá, también permitió recuperar las pertenencias de la víctima e incautar el arma de fuego con la que, presuntamente, fue intimidada.

El caso ocurrió durante la madrugada en el barrio Normandía, donde una mujer fue sorprendida cuando llegaba a su vivienda. Según la información entregada por las autoridades, un hombre la amenazó con un arma de fuego y le robó varios de sus objetos personales, cuyo valor asciende aproximadamente a tres millones de pesos.

Tras recibir el reporte del hecho, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá iniciaron un operativo para localizar al responsable. Con la información suministrada por la víctima sobre las características del sospechoso y del vehículo en el que escapó, las autoridades activaron un ‘plan candado’ para bloquear las posibles rutas de salida del sector.

El plan candado permitió ubicar al presunto responsable

La estrategia permitió localizar una motocicleta de mensajería que coincidía con la descripción entregada por la víctima. Al notar la presencia de los policías, el conductor aceleró la marcha e intentó escapar, dando inicio a una persecución que se extendió por varias calles de Engativá.

La fuga terminó sobre la avenida Boyacá, donde las patrullas lograron interceptar la motocicleta y evitar que el sospechoso continuara su recorrido. Durante el procedimiento fue capturado uno de los presuntos implicados cuando intentaba huir del lugar.

Esto le podría interesar: Revelan la identidad del presunto anestesiólogo prófugo por la muerte de Yulixa Toloza

En el registro realizado por los uniformados, las autoridades encontraron una pistola con un cartucho, además de los objetos que, presuntamente, habían sido robados minutos antes durante el asalto en Normandía.

Gracias a la rápida intervención policial, todas las pertenencias recuperadas fueron devueltas a la víctima. Asimismo, la motocicleta de mensajería que habría sido utilizada para facilitar la comisión del hurto quedó incautada como parte del material probatorio que será analizado durante la investigación.

Cayó el delincuente que, en una moto de mensajería, venía robando en Normandía. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Había hurtado a una mujer que estaba llegando a su vivienda, ella alertó a @PoliciaBogota que inició la persecución, activó el plan candado y lo capturó. El sujeto tenía antecedentes por hurto… pic.twitter.com/8VLxP5jBHl — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 24, 2026

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. En las próximas horas, un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el detenido registra antecedentes por hurto calificado, aspecto que hará parte del proceso que adelanta la Fiscalía para establecer su presunta responsabilidad en este caso y verificar si estaría relacionado con otros hechos similares ocurridos en la ciudad.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración de la comunidad resulta fundamental para facilitar las investigaciones y fortalecer las acciones contra la delincuencia en Bogotá.