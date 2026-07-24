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    Revelan la identidad del presunto anestesiólogo prófugo por la muerte de Yulixa Toloza

    Avanza la investigación por la muerte de Yulixa Toloza. La Fiscalía identificó al presunto anestesiólogo que sigue prófugo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Revelan la identidad del presunto anestesiólogo prófugo por la muerte de Yulixa Toloza
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Revelan la identidad del presunto anestesiólogo prófugo por la muerte de Yulixa Toloza

    Resumen: La Fiscalía reveló la identidad del presunto anestesiólogo señalado en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en Bogotá.

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    La Fiscalía General de la Nación reveló la identidad del hombre conocido como alias “Leo”, señalado como el presunto anestesiólogo que permanece prófugo dentro de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, quien falleció luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal de Bogotá.

    De acuerdo con el escrito de acusación presentado por el ente investigador, el hombre fue identificado como Leodelvis Acosta, de nacionalidad cubana, y es señalado como uno de los presuntos participantes en el homicidio.

    Su nombre aparece en el proceso judicial adelantado contra Kelvis Sequera y Jesús Hernández, procesados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento de material probatorio. La audiencia de acusación y llamado a juicio contra ambos quedó programada para el próximo 28 de julio.

    Según la Fiscalía, Leodelvis habría participado en el procedimiento estético practicado a Yulixa Toloza y, posteriormente, en el traslado de la víctima junto con María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento; Edison Torres, su pareja; y Eduardo David, señalado como el supuesto cirujano que realizó la intervención.

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    El ente investigador indicó que la paciente sufrió una crisis de salud durante una intervención de lipólisis láser, situación que posteriormente le causó la muerte. De acuerdo con la investigación, tras la emergencia fue trasladada en un vehículo con destino inicialmente desconocido.

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    Las labores investigativas, desarrolladas mediante la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, permitieron establecer la ruta del automotor, que llegó inicialmente al municipio de Apulo (Cundinamarca), regresó a Bogotá y posteriormente se dirigió hacia Cúcuta.

    La Fiscalía sostiene que el vehículo fue ocultado con el propósito de entorpecer la investigación y que dos personas habrían recibido dinero para destruirlo, esconderlo o modificarlo, presuntamente siguiendo instrucciones de los principales implicados.

    El abogado de las víctimas, Juan Camilo Caicedo, pidió a la Fiscalía emitir cuanto antes una orden de captura contra el presunto anestesiólogo y gestionar una circular roja de Interpol, con el fin de facilitar su ubicación y eventual extradición en caso de que se encuentre fuera del país.

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