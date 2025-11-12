Menú Últimas noticias
    ¡Se hizo justicia! Fue judicializado el hombre que golpeó brutalmente a un perrito en Bolívar

    Tras entregarse en Antioquia, el agresor fue judicializado en Bolívar, donde finalmente deberá responder por el brutal ataque que generó indignación en todo el país.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Resumen: Fernando Oviedo, responsable de agredir brutalmente a un perro en una finca de Montecristo (Bolívar), fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación. El hombre, que se entregó voluntariamente en Antioquia tras la presión ciudadana y la difusión del video del ataque, aceptó los cargos por maltrato animal agravado. La investigación estableció que el hecho ocurrió luego de que el animal se comiera un pedazo de carne, provocando la violenta reacción del agresor. El caso generó indignación nacional y marcó un precedente en la lucha contra la crueldad animal.

    El caso que indignó a todo el país finalmente tuvo un giro judicial. Fernando Oviedo, el hombre que fue grabado mientras agredía violentamente a un perrito, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Montecristo, Bolívar, donde realmente ocurrieron los hechos.

    El ataque, registrado el pasado 3 de noviembre, se hizo viral en redes sociales y causó rechazo masivo al conocerse las imágenes en las que el sujeto inmovilizaba al canino y lo golpeaba con un látigo, presuntamente porque el animal se comió un pedazo de carne. La brutalidad de la agresión desató una ola de indignación ciudadana y el anuncio de una recompensa de $50 millones de pesos para quien diera información sobre el responsable.

    En un principio, se pensó que el caso había ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, lo que llevó a que Oviedo se entregara voluntariamente en la estación de Policía de Yarumal (Antioquia). Sin embargo, la investigación posterior determinó que el delito se cometió en Bolívar, razón por la cual la Fiscalía de Antioquia no tenía jurisdicción para detenerlo ni procesarlo. Este vacío legal fue lo que provocó su polémica liberación, generando aún más indignación.

    Ahora, una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), adscrita a la Seccional Bolívar, asumió el caso y le imputó a Oviedo el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado, cargo que el señalado aceptó.

    El hombre, al momento de su entrega, llevó consigo al perrito agredido, el cual fue puesto bajo custodia para recibir atención veterinaria especializada. Según los reportes oficiales, el canino fue evaluado por expertos, quienes confirmaron las lesiones y el maltrato sufrido.

    Con esta judicialización, la Fiscalía busca enviar un mensaje claro: el maltrato animal es un delito que no quedará impune, sin importar dónde ocurra ni quién lo cometa.


