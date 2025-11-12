Resumen: La Superintendencia Financiera sancionó a Bancolombia tras determinar que incumplió los principios de transparencia, diligencia y trato justo durante las fallas que afectaron sus plataformas digitales en junio de 2024. Según la entidad, el banco no ofreció información clara ni oportuna a los usuarios y no garantizó la continuidad del servicio, por lo que deberá pagar una multa económica a favor del Tesoro Nacional.

¡Se cayó y le salió caro! Superfinanciera multa a Bancolombia por fallas en su app y canales digitales

La Superintendencia Financiera de Colombia sancionó a Bancolombia S.A. tras concluir que la entidad vulneró los principios de trato justo, diligencia y transparencia durante las fallas que afectaron sus plataformas digitales los días 3, 4 y 5 de junio de 2024.

De acuerdo con la Resolución 1866 del 6 de octubre de 2025, la autoridad determinó que el banco “no garantizó una adecuada comunicación ni ofreció información clara y oportuna a los usuarios durante la contingencia”, lo que generó una afectación masiva a los consumidores financieros.

El documento, expedido por la Delegatura para el Consumidor Financiero, señala que el proceso administrativo sancionatorio se abrió el 6 de junio de 2024, con el objetivo de establecer la responsabilidad del banco frente a los episodios de indisponibilidad que colapsaron sus servicios.

Según la Superfinanciera, las pruebas recopiladas demostraron que la entidad “no cumplió plenamente con los deberes de prevención y gestión del riesgo tecnológico, ni con su obligación de mantener la continuidad del servicio”. Aunque Bancolombia argumentó que los fallos se debieron a un mantenimiento preventivo y a causas atribuibles a terceros, la autoridad consideró que “el evento no era imprevisible ni irresistible” y, por tanto, no eximía de responsabilidad al banco.

Esto le podría interesar: Paloma Valencia propone crear la «economía de la baja altura» para garantizarle seguridad al país

La resolución también advierte que los canales alternativos activados durante la emergencia “resultaron insuficientes para atender la demanda, y la información suministrada sobre su disponibilidad fue imprecisa”. En consecuencia, la Superfinanciera impuso una sanción económica contra la entidad, ordenando su consignación a favor del Tesoro Nacional.

El valor de la multa asciende a quinientos millones de pesos ($500.000.000), que deberán ser pagados dentro del plazo legal establecido. En caso de incumplimiento, se generarán intereses adicionales equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente certificado para el periodo correspondiente.

Finalmente, el documento concluye que Bancolombia “vulneró los principios de debida diligencia, transparencia y provisión de información cierta, suficiente y oportuna”, consagrados en la normativa de protección al consumidor financiero.

Bancolombia fue notificado oficialmente de la decisión y podrá interponer los recursos que le otorga la ley. Esta sanción se suma a otras decisiones recientes de la Superfinanciera orientadas a reforzar la responsabilidad de las entidades vigiladas en el uso de canales digitales y la atención al usuario.