Resumen: Un juez condenó a 17 años de prisión a Miguel Ángel Marín, hallado culpable de secuestrar, abusar sexualmente y obligar a consumir cocaína a una adolescente de 16 años en La Estrella (Antioquia) en 2020. El hombre fue capturado en flagrancia y la sentencia ya quedó en firme.

¡Se hizo justicia! Condenado a 17 años por secuestro y brutal abuso de una adolescente en La Estrella

Un juez de conocimiento ha emitido una sentencia condenatoria de 17 años de prisión contra Miguel Ángel Marín, tras considerarlo responsable de un violento crimen cometido contra una adolescente de 16 años en el municipio de La Estrella, Antioquia en el año 2020.

El dictamen judicial se produjo luego de valorar el contundente material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la culpabilidad de Marín en los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y suministro de estupefacientes a menor.

Detalles del Crimen

Los hechos investigados por una fiscal del Centro de Atención Integral de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, se registraron entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero de 2020, en el sector conocido como La Tablaza.

La cronología delictiva estableció que Miguel Ángel interceptó a la joven víctima de 16 años y la intimidó con un cuchillo para doblegar su voluntad. La adolescente fue retenida en contra de su voluntad durante aproximadamente cuatro horas. En el transcurso de ese tiempo, el agresor la condujo hasta un matorral donde cometió el abuso sexual.

A la gravedad de los delitos de secuestro y violación se sumó que la víctima también fue obligada por el procesado a consumir cocaína, lo que configuró el cargo de suministro a menor.

Captura y Estado Legal

La detención de Marín se dio en flagrancia, gracias a la oportuna intervención de la Policía Nacional. Las autoridades actuaron luego de recibir la alerta de varios menores de edad que pasaban por el lugar y dieron aviso sobre la situación anómala que presenciaron.

Es importante destacar que, aunque el condenado había recuperado su libertad por vencimiento de términos durante el curso del proceso, la decisión de primera instancia ha quedado ejecutoriada (en firme). Por esta razón, el juez de conocimiento ordenó la captura inmediata del procesado para que cumpla la pena de 17 años impuesta en el centro carcelario.