Resumen: La Fiscalía judicializó a Sandra López , extesorera del hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, por presuntamente apropiarse de más de 687 millones de pesos entre 2022 y 2024 mediante transferencias ilegales y documentos falsos. Un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso por peculado y uso de documento falso.

Extesorera del hospital de Santa Fe de Antioquia fue judicializada por presunto desfalco de más de $687 millones

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Sandra López, exfuncionaria del hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, señalada de haber desviado más de 687 millones de pesos de las cuentas de la institución entre 2022 y 2024.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia, López, quien se desempeñaba como profesional universitaria encargada de nómina, personal y prestaciones sociales, habría aprovechado su cargo para realizar transferencias irregulares desde la cuenta oficial del hospital hacia su cuenta personal.

Las autoridades establecieron que la mujer intentó encubrir el desfalco presentando 13 comprobantes falsos de desembolsos, simulando pagos a empleados o proveedores que en realidad nunca recibieron el dinero.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a la exservidora pública el pasado 28 de octubre, y durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, que la acusa de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo y uso de documento público falso.

Por decisión de un juez de control de garantías, Sandra López deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial en su contra.