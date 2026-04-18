Resumen: El Gaula Militar frustró un intento de secuestro en Une, Cundinamarca, tras la denuncia de familiares de la víctima. Un hombre exigía 10 millones de pesos haciéndose pasar por integrante de un grupo armado. La rápida reacción de las tropas permitió la liberación de la persona y evitó el pago, destacando la importancia de reportar estos casos a tiempo.

Se hicieron pasar por disidencias y exigían millones por el rescate: Gaula frustró secuestro en Cundinamarca

Una rápida reacción del Gaula Militar permitió frustrar un intento de secuestro en el municipio de Une, Cundinamarca, luego de que familiares de la víctima alertaran a las autoridades sobre una situación sospechosa.

El caso se originó cuando un hombre contactó a los allegados de una persona residente en Bogotá, asegurando pertenecer a las disidencias de las FARC.

Bajo esta amenaza, exigía el pago de 10 millones de pesos a cambio de una supuesta liberación, en lo que correspondería a la modalidad de falso servicio, utilizada por estructuras criminales para engañar a las víctimas y sus familias.

Tras recibir la denuncia a través de la línea gratuita nacional 147, unidades del Gaula de la Décima Tercera Brigada del Ejército activaron de inmediato los protocolos de atención. La oportuna información permitió desplegar una operación en la zona, con la que se ejerció presión directa sobre los responsables.

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Como resultado de estas acciones, la víctima fue liberada y se logró evitar que se realizara el pago exigido por los delincuentes, lo que representó un golpe a este tipo de prácticas delictivas.

Desde las autoridades se reiteró la importancia de denunciar a tiempo cualquier hecho sospechoso o que pueda poner en riesgo la integridad de las personas.

Según cifras institucionales, la colaboración ciudadana resulta determinante en este tipo de casos, alcanzando niveles de efectividad superiores al 90 % en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe utilizando las líneas habilitadas, como la 147 del Gaula y la línea de emergencias 123, con el fin de facilitar la acción de la Fuerza Pública y contribuir a prevenir delitos.