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Resumen: Un juez envió a la cárcel a alias 'Maracucho', señalado como presunto cabecilla del 'Tren de Aragua' en el centro de Bogotá. La Fiscalía lo acusa de controlar millonarias rentas ilegales, coordinar el cobro de extorsiones, el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas. Aunque no aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado, deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad.

A la cárcel alias ‘Maracucho’: señalado de manejar millonarias rentas del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá

Un juez envió a la cárcel a alias ‘Maracucho’, señalado como presunto cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en el centro de Bogotá. La Fiscalía lo acusa de controlar millonarias rentas ilegales, coordinar el cobro de extorsiones, el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas. Aunque no aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado, deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación lo presentara ante la justicia dentro de una investigación que lo vincula con la presunta coordinación de varias actividades ilícitas desarrolladas por esa estructura criminal en diferentes sectores de la capital del país.

Lo investigan por controlar las finanzas de la organización

De acuerdo con el material recopilado por la Fiscalía, alias ‘Maracucho’ habría asumido desde febrero de 2023 un papel determinante dentro del funcionamiento del grupo delincuencial, especialmente en el manejo de las rentas ilegales obtenidas en la localidad de Santa Fe, el sector del Centro Internacional y otros puntos de Bogotá.

Según la investigación, entre las funciones que presuntamente desempeñaba se encontraban la distribución de estupefacientes al menudeo, el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de la zona, así como la administración de inmuebles que, al parecer, eran utilizados por la organización para operar establecimientos conocidos como ‘paga diarios’ o como puntos de expendio de drogas.

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Las autoridades también le atribuyen la coordinación de un componente armado encargado de realizar labores de vigilancia e intimidación contra la comunidad, con el propósito de mantener el control de las actividades ilegales desarrolladas por la estructura criminal.

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Habría administrado más de $1.075 millones de origen ilícito

Dentro del proceso judicial, la Fiscalía señaló que Castro también estaría relacionado con la obtención, administración y manejo de recursos provenientes de diferentes actividades delictivas, cuyo valor superaría los 1.075 millones de pesos.

La investigación igualmente lo vincula con el almacenamiento y la comercialización de vehículos, motocicletas, teléfonos celulares y autopartes que, presuntamente, habían sido obtenidos mediante hurtos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. No obstante, el juez de control de garantías consideró procedente imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.