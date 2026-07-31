Resumen: Un operativo conjunto en la avenida Caracas con calle 57 terminó con la captura de un hombre que, según las autoridades, se hacía pasar por vendedor ambulante para distribuir droga. Durante la intervención le encontraron bazuco dosificado en cápsulas, presuntamente listo para su comercialización. La jornada también permitió recuperar espacio público y ofrecer a vendedores informales alternativas de reubicación a través del IPES.

Se hacía pasar por vendedor ambulante y lo descubrieron con bazuco listo para la venta en Bogotá

Un operativo realizado en inmediaciones de la avenida Caracas con calle 57, en Bogotá, terminó con la captura de un hombre señalado por las autoridades de utilizar la venta ambulante como fachada para distribuir estupefacientes en este sector de la ciudad.

La intervención fue adelantada de manera articulada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Local de Chapinero, entre otras entidades, luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia constante de personas que ejercían actividades de venta informal en este punto.

Según la información entregada por las autoridades, algunos de estos vendedores llegaban desde las primeras horas de la mañana y permanecían en la zona hasta altas horas de la madrugada, incluso durante los fines de semana. La permanencia durante periodos en los que había menor circulación de personas generó sospechas y motivó los reportes ciudadanos.

A partir de estas alertas se adelantó el procedimiento que permitió identificar al hombre que, de acuerdo con las autoridades, estaría utilizando esta actividad como fachada para la comercialización de droga.

Lo encontraron con bazuco dosificado

Durante el operativo, el sujeto habría intentado ocultar un elemento dentro de un bolso al percatarse de la presencia de los uniformados. Los policías realizaron una revisión y encontraron bazuco dosificado en cápsulas, que estaría dispuesto para su venta.

Tras el hallazgo, el hombre fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos.

La intervención también permitió abordar la situación relacionada con la ocupación del espacio público en los alrededores de la estación. De acuerdo con las autoridades, la presencia de vendedores ambulantes dificultaba el tránsito de quienes ingresaban o salían del sistema de transporte.

Además, algunas zonas utilizadas para el desplazamiento de personas con discapacidad visual se encontraban ocupadas. Las autoridades también señalaron que, en diferentes ocasiones, se habían registrado comportamientos violentos contra funcionarios de la Alcaldía Local de Chapinero y Gestores de Convivencia.

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Operativo incluyó recuperación del espacio público

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Las acciones adelantadas en este punto hacen parte de las medidas contempladas en el Decreto 117 de 2026, mediante el cual se establecen disposiciones para la organización y recuperación del espacio público. La norma también contempla zonas seguras, entre ellas los portales y estaciones del transporte público.

Durante la jornada, las entidades distritales no solo realizaron el procedimiento de control, sino que también presentaron alternativas a los vendedores informales que permanecían en el lugar.

En este proceso participaron los Gestores de Convivencia y del Orden de la Secretaría de Seguridad, junto con un funcionario del Instituto para la Economía Social (IPES), quien se encargó de dar a conocer las opciones que ofrece el Distrito para quienes desarrollan actividades de venta informal.

Aunque inicialmente algunos vendedores reaccionaron de manera hostil, la intervención de los funcionarios permitió avanzar hacia un acuerdo. Dos de las personas que presentaban mayor resistencia aceptaron trasladarse hasta un punto físico del IPES para conocer las alternativas de reubicación disponibles.

Estas opciones buscan que los vendedores puedan desarrollar sus actividades en lugares donde estén permitidas y continuar generando ingresos, de acuerdo con la oferta institucional presentada durante la jornada.

Habrá presencia de Gestores del Orden

Después del operativo, los Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad mantendrán presencia constante en la zona de la Caracas con calle 57.

Su función será facilitar la convivencia en el espacio público, prevenir conflictos y servir como enlace entre los ciudadanos y las entidades del Distrito cuando se requiera atención institucional.

La intervención se suma a las acciones de las autoridades para atender tanto las situaciones relacionadas con la seguridad como las dificultades de convivencia y ocupación del espacio público identificadas en este sector de Bogotá.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación en la que observe la comisión de un posible delito. Para estos casos, está habilitada la Línea 123.