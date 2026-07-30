Resumen: Alias 'Dilan', señalado de integrar Los Costeños y buscado por homicidio, fue capturado en Bogotá durante un operativo de la Policía.

Cayó alias ‘Dilan’ en Bogotá, uno de los más buscados por homicidios en Barranquilla

Alias ‘Dilan’, quien figuraba en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de homicidio, fue capturado en Bogotá durante un operativo desarrollado por unidades de Inteligencia Policial e Investigación Criminal.

El procedimiento hace parte de la denominada Operación ‘Éxodo’, con la que las autoridades buscan afectar a las estructuras criminales responsables de hechos violentos en el Atlántico.

La captura se llevó a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fue ubicado Dilan Aldemar, requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con la investigación, alias ‘Dilan’ sería uno de los presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Los Costeños y estaría relacionado con la coordinación de homicidios selectivos en el municipio de Soledad.

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Las autoridades señalaron que el capturado tendría una trayectoria criminal cercana a los seis años dentro de esa estructura, desempeñando diferentes funciones al servicio del grupo delincuencial. Aunque no se revelaron los casos específicos en los que estaría involucrado, la Policía indicó que era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta incidencia en hechos de alto impacto.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que, pese a trasladarse a Bogotá, alias ‘Dilan’ continuó siendo objeto de seguimiento por parte de los investigadores, quienes finalmente lograron ubicarlo y hacer efectiva la orden de captura en la capital del país.

Además, la Policía informó que el detenido registra dos anotaciones judiciales por homicidio relacionadas con hechos ocurridos durante 2024. Con esta captura, las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales que operan en Barranquilla y Soledad.

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