Resumen: En Itagüí, las autoridades confirmaron la verdadera identidad de una mujer que inicialmente se hacía pasar por su hermana durante un procedimiento por presunto hurto en un establecimiento nocturno, estableciendo que tenía una orden de captura vigente y antecedentes por delitos relacionados con hurto calificado y agravado, mientras se investiga su posible participación en otros hechos delictivos en el sur del Valle de Aburrá.

¡Se hacía pasar por la hermana! Cayó en Itagüí mujer que ocultaba condena de 7 años por hurto

En un operativo adelantado en el municipio de Itagüí, las autoridades atendieron inicialmente un caso reportado como un presunto hurto dentro de un establecimiento nocturno, donde dos mujeres fueron señaladas por la comunidad de haber participado en la pérdida de varios teléfonos celulares.

La situación generó alteración en el lugar, por lo que la Policía Nacional intervino para controlar el orden y proceder a la identificación de las implicadas.

Durante el procedimiento, las dos mujeres fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) con el fin de verificar plenamente sus datos y esclarecer lo ocurrido.

En ese proceso, funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Itagüí detectaron inconsistencias en la identidad de una de ellas, lo que llevó a una revisión más detallada con apoyo de la Policía Judicial.

Identidad falsa y verificación de antecedentes

Tras la verificación, las autoridades establecieron que una de las mujeres se habría presentado inicialmente con la identidad de su hermana.

Esto le podría interesar: Los tenían en el abandono: rescatan perrita y 7 cachorros en Itagüí

Sin embargo, al confirmar su información real, fue identificada como Indira Surgey, quien, según las autoridades, cuenta con una orden de captura vigente y una condena de 90 meses de prisión por delitos relacionados con hurto calificado y agravado, además de presunto uso de menores de edad en actividades delictivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer estaría vinculada a diferentes casos de hurto registrados en establecimientos del sur del Valle de Aburrá, donde presuntamente utilizaba distintas estrategias para acercarse a sus víctimas.

Investigación por presunto uso de sustancias y llamado a víctimas

Las autoridades también indicaron que dentro de las indagaciones se analiza su posible participación en hechos en los que habría utilizado sustancias para reducir la capacidad de reacción de las víctimas, lo que le habría permitido cometer los robos.

Según lo informado, algunas personas afectadas ya han sido identificadas y avanzan en el proceso de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Desde la Secretaría de Seguridad de Itagüí se hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que reconozca a la mujer o considere haber sido víctima de hechos similares, se acerque a las autoridades competentes para recibir orientación y apoyo en el proceso judicial.