Resumen: Las cámaras del C4 permitieron seguir los movimientos de un hombre que presuntamente ocultaba y entregaba estupefacientes cerca del Parque de los Hippies, en Chapinero. Tras alertar a la Policía, los uniformados encontraron la sustancia en el lugar señalado y capturaron al sospechoso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Se hacía pasar por cuidador de carros y terminó capturado por presunta venta de droga en Chapinero

Un hombre que aparentaba dedicarse al cuidado de vehículos fue capturado en inmediaciones del Parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, luego de que las cámaras del C4 detectaran movimientos relacionados con una presunta venta de estupefacientes.

El seguimiento comenzó cuando los operadores observaron al hombre dirigirse hacia una zona de matorrales y utilizar una reja para esconder lo que serían sustancias estupefacientes. El punto quedó identificado y bajo monitoreo.

Minutos después, un posible comprador llegó en una patineta eléctrica y se dirigió hasta el lugar. El hombre retiró la sustancia que había ocultado y se desplazó detrás de los matorrales para realizar la entrega.

La situación se habría repetido con un segundo cliente. Ante lo observado, el operador del C4 informó a las unidades de Policía que se encontraban en el sector y les indicó dónde se encontraba el sospechoso y el punto en el que estaban escondidos los estupefacientes.

La droga estaba escondida

Los uniformados abordaron al hombre, pero durante el procedimiento no encontraron las sustancias en su poder. Por ello, se dirigieron hasta el sitio señalado durante el seguimiento y allí localizaron los estupefacientes.

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El hallazgo permitió concretar la captura del hombre, quien fue trasladado para responder ante las autoridades por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Chapinero cuenta con 225 cámaras

Este procedimiento hace parte de las acciones de vigilancia que cuentan con apoyo tecnológico en la localidad. Actualmente, Chapinero dispone de 225 cámaras de videovigilancia para apoyar a las autoridades en la prevención y atención de situaciones relacionadas con la seguridad y la convivencia.

Según la información entregada por las autoridades, durante este año se han realizado más de 280 capturas en la localidad por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el Parque de los Hippies y sus alrededores también permanecen los Gestores del Orden, quienes realizan labores de escucha, observación y acompañamiento a la comunidad. Cuando identifican situaciones que requieren intervención policial, articulan la atención con las autoridades.

Las autoridades recordaron que los ciudadanos pueden informar a través de la Línea 123 sobre movimientos sospechosos, posibles ventas de estupefacientes o cualquier situación que requiera atención inmediata.