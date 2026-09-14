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Resumen: Una llamada a la Línea 123 activó un operativo en Bogotá luego de que una madre reportara el hurto de su camioneta con su hija de 7 años en el interior. La búsqueda involucró a autoridades, cámaras, ciudadanos y apoyo aéreo, hasta que cerca de las 11:50 p. m. el vehículo fue localizado abandonado cerca del CAI Nicolás de Federmán, con la niña sana y salva.

Revelan detalles de la búsqueda de la niña de 7 años que estaba dentro de una camioneta hurtada en Bogotá

Una alerta recibida en la noche del 6 de abril de 2026 puso en marcha un operativo en Bogotá para localizar una camioneta Nissan color champaña que había sido hurtada y en cuyo interior se encontraba Gabriela, una niña de siete años.

El reporte fue realizado por la madre de la menor a través de la Línea 123, a las 8:41 p. m. Entre la información suministrada se encontraba un detalle que ayudó a identificarla: Gabriela llevaba puesta su pijama y unas pantuflas de unicornio.

Seguimiento desde el C4

La situación fue asumida desde la Sala Operativa de Análisis, Respuesta y Seguimiento (SOARS) del C4, desde donde se coordinó la respuesta con la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro Automático de Despacho, la Fiscalía, Movilidad, TransMilenio y los gestores de convivencia.

Al mismo tiempo, las autoridades recurrieron a las cámaras de vigilancia disponibles y a redes de apoyo ciudadanas. Juntas de Acción Comunal, motociclistas, taxistas y otros grupos entregaron información sobre posibles avistamientos del vehículo.

Los reportes llevaron a verificar diferentes sectores, entre ellos la vía Suba-Cota, la Autopista Norte y la carrera 30. Desde el C4 se revisaban las imágenes de las cámaras cercanas a los lugares señalados para establecer si correspondían con la camioneta.

El operativo también contó con apoyo aéreo. Por orden del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue desplegado el helicóptero Halcón para contribuir con la localización del vehículo.

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La camioneta apareció cerca de un CAI

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Después de más de tres horas de búsqueda, cerca de las 11:50 p. m., desde la zona de atención del CAI Nicolás de Federmán se reportó una camioneta que coincidía con las características del automotor buscado.

El vehículo estaba abandonado, con las luces encendidas, y Gabriela se encontraba en su interior. La niña fue localizada sana y salva.

Su familia llegó posteriormente al lugar para reencontrarse con ella. Durante el desarrollo del operativo, el alcalde, el secretario de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana acompañaron a los padres.

El trabajo de la sala SOARS

Francisco Hoyos, coordinador de la sala SOARS, explicó que los casos que involucran a niños, niñas o adolescentes generan una tensión particular para los equipos encargados de su seguimiento.

La sala opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y realiza seguimiento a situaciones como personas desaparecidas, paquetes sospechosos, emergencias en entornos escolares, homicidios, lesiones personales y jornadas especiales de atención para la ciudad.

Desde 2020, la SOARS ha hecho seguimiento a más de 14.000 incidentes de alto impacto. Según Hoyos, en un día normal se atienden entre 70 y 80 casos, mientras que durante jornadas especiales la cifra puede alcanzar los 200.

En el caso de Gabriela, la alerta inicial permitió activar la coordinación entre las autoridades y los diferentes actores que participaron en la localización del vehículo. Finalmente, la camioneta fue encontrada cerca del CAI Nicolás de Federmán y la menor pudo regresar con su familia.