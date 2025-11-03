Resumen: Tras más de 12 horas de búsqueda, las autoridades rescataron con vida a Nangyl Tenzing, un turista estadounidense que se había extraviado en el cerro de Monserrate luego de ingresar por un sendero no autorizado. El hombre fue hallado en una zona de difícil acceso y trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó que está fuera de peligro.

¡Se había perdido en Monserrate! Rescatan con vida a turista extranjero tras un operativo de búsqueda

Una jornada de tensión se vivió en Bogotá luego de la desaparición de un turista extranjero en el cerro de Monserrate. El hombre, identificado como Nangyl Tenzing, un alpinista estadounidense de origen indio, fue reportado como desaparecido el domingo, después de ingresar por cuenta propia a una zona no autorizada de los cerros orientales.

Según las autoridades, el visitante, de 48 años, se encontraba hospedado en un hotel del centro de la capital y habría decidido subir a la montaña sin compañía, aparentemente por un sendero fuera del sistema oficial. Horas más tarde, logró comunicarse con su hermana en el extranjero, a quien informó que estaba desorientado y no encontraba la salida. De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Durante toda la noche, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con apoyo del Grupo Especializado de Rescate (GER), binomios caninos y drones de reconocimiento, trabajaron sin descanso para dar con su paradero. En la mañana de este lunes, tras varias horas de operaciones coordinadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), el excursionista fue ubicado con vida en una zona de difícil acceso.

Tenzing recibió atención médica en el lugar y fue trasladado a un centro asistencial, acompañado por la Policía de Turismo, para verificar su estado de salud. Según la Oficina de Turismo de Bogotá, el visitante se encuentra estable y fuera de peligro.

En el operativo participaron además el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Secretaría Distrital de Salud, la Policía Metropolitana y otras entidades distritales.