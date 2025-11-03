Resumen: Las autoridades capturaron a 18 integrantes de la banda de microtráfico ‘Los Arrayanes’, que operaba en el centro de Bogotá y utilizaba a sus propios hijos para esconder la droga. La organización fue desmantelada tras más de un año de investigación con cámaras ocultas y un agente encubierto que permitió evidenciar su estructura y las fachadas comerciales usadas para vender estupefacientes.

¡Usaban a sus propios hijos como tapadera! Así cayó la banda de microtráfico ‘Los Arrayanes’ en el centro de Bogotá

Después de más de un año de investigación, las autoridades desarticularon a la organización criminal conocida como ‘Los Arrayanes’, dedicada al microtráfico en el centro de Bogotá. En el operativo fueron capturados 18 de sus integrantes, quienes, según las pesquisas, usaban a sus propios hijos para ocultar la droga y evadir los controles policiales.

De acuerdo con el investigador del caso, la estructura tenía su centro de operaciones en sectores comerciales del centro de la capital, donde vendían marihuana y cocaína a cualquier hora del día, camuflando sus actividades ilegales detrás de fachadas de restaurantes y negocios locales.

La investigación se originó gracias a una denuncia ciudadana, que permitió iniciar un seguimiento minucioso con vigilancia, cámaras espías y la infiltración de un agente encubierto. Este funcionario logró ganarse la confianza de los miembros de la banda, participando incluso en reuniones y encuentros sociales, mientras documentaba las transacciones y el funcionamiento interno de la organización.

Durante las labores de inteligencia se estableció que alias ‘Jason’ era el principal cabecilla de ‘Los Arrayanes’, acompañado de su socio ‘Cucaracho’, quienes coordinaban los turnos, puntos de venta y la distribución de los estupefacientes. Además, contaban con un esquema jerárquico en el que había tesoreras, expendedores, ‘campaneros’ y administradores de los establecimientos que servían de fachada.

La operación culminó con la captura de los 18 integrantes, quienes ahora enfrentan cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y utilización de menores para la comisión de delitos.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe contundente al microtráfico en el centro de Bogotá y una acción clave para la protección de los menores que eran utilizados por la estructura criminal.