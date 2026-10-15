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Resumen: La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Yordi Medina Noriega, jefe de Comunicaciones de la ANT, por aparecer en un video cocinando un armadillo en Bogotá.

¡Se grabó cocinando un armadillo! Procuraduría va contra jefe de Comunicaciones de la ANT

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Yordi Medina, jefe de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de que apareciera en un video cocinando, al parecer un armadillo, una especie que hace parte de la fauna silvestre protegida en Colombia.

Con esta decisión, el organismo de control busca establecer si la conducta del funcionario habría desconocido las normas sobre conservación de la fauna silvestre en el país.

Entre esas normas están el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta las actividades relacionadas con el medioambiente y con el aprovechamiento de animales silvestres.

El caso salió a la luz luego de que se difundieran en redes sociales videos en los que Medina Noriega aparece preparando el armadillo.

En una de las grabaciones, el funcionario comenta que está cocinando en Bogotá y que, aunque se encuentre lejos del Llano, come como se hace en esa región.

Las pruebas que pidió la Procuraduría

Para avanzar en la investigación, la Procuraduría pidió apoyo técnico al grupo de Informática Forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Este equipo tendrá la tarea de buscar, identificar, recolectar y preservar los videos en los que se pueda reconocer al jefe de Comunicaciones de la ANT. La intención es contar con un registro técnico de las grabaciones que permita analizarlas dentro del proceso disciplinario.

El organismo también solicitó establecer si en las grabaciones se dice expresamente qué está cocinando el funcionario y cuáles son los ingredientes que utiliza. Esa información servirá para determinar las circunstancias en las que se dieron los hechos.

Además, la Procuraduría envió oficios al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

A estas entidades les pidió certificar si el armadillo es una especie protegida y si su consumo está permitido, en especial en Bogotá, la ciudad donde el funcionario aseguró estar cocinando.

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La Agencia Nacional de Tierras, por su parte, tendrá un plazo de cinco días, contados desde que reciba el requerimiento, para entregar la certificación laboral de Medina Noriega.

La Procuraduría busca tener claridad tanto sobre lo que muestran los videos como sobre la situación laboral del jefe de Comunicaciones dentro de la entidad.

El procurador delegado Favian Esteban Campos Aguirre quedó encargado de practicar las pruebas y adelantar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Su labor será determinar si existe responsabilidad disciplinaria del jefe de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras en este caso.

La apertura de la investigación no significa que el funcionario haya sido sancionado. Se trata de una etapa en la que el organismo de control recopila pruebas para establecer si hubo o no una falta disciplinaria.

Por ahora, el proceso está en su fase inicial, a la espera de las respuestas del Ministerio de Ambiente, de la CAR y de la Agencia Nacional de Tierras, así como del análisis técnico de los videos que circularon en redes sociales.

El caso del armadillo ha llamado la atención porque involucra a un funcionario público de una entidad del orden nacional y a una especie que, según la Procuraduría, hace parte de la fauna silvestre protegida en el país.

Con base en los resultados de la investigación, el organismo de control definirá los pasos a seguir en el proceso disciplinario contra Medina Noriega.

QUÉ HORROR. Denuncian que el jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras @AgenciaTierras se grabó como si nada cocinando un armadillo en Bogotá. Se trata de una especie silvestre amenazada, por lo que este funcionario podría estar incurriendo en varios delitos graves. Pedimos a la Fiscalía investigar inmediatamente estos hechos. Denuncia de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 14, 2026

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