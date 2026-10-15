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Resumen: Dos martejas llegaron con graves afectaciones por el cautiverio al centro de fauna del Área Metropolitana. Desde 2024, más de 20 han sido atendidas por tráfico ilegal.

Rescatan a dos martejas que sufrieron por el cautiverio en el Valle de Aburrá

Dos martejas llegaron con serias afectaciones físicas y de comportamiento al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la entidad, ambos animales habían sido sacados de su hábitat natural y mantenidos en cautiverio, lo que puso en riesgo su bienestar.

Con estos dos nuevos casos, ya son más de 20 las martejas atendidas en el CAVR desde 2024. Todas llegaron por entregas voluntarias o por incautaciones relacionadas con el tráfico ilegal de fauna silvestre, tanto en Medellín como en otros municipios.

La cifra muestra la frecuencia con la que esta especie llega al centro de atención, en la mayoría de los casos después de haber sido retirada de su entorno natural y mantenida en cautiverio.

El centro funciona en convenio con la Universidad CES, y allí los animales reciben valoración veterinaria y atención para su rehabilitación.

Así llegaron las dos martejas al centro de atención

La primera ingresó en estado crítico. Tenía el pelaje deteriorado, las pupilas dilatadas, movimientos descoordinados y dificultad para mantenerse en pie.

Ante estos síntomas, el equipo veterinario le hizo una valoración clínica para establecer un diagnóstico, ya que se sospecha una posible afectación neurológica. Además, le aplicaron una prueba de consumo para conocer qué alimentos prefiere el animal.

El segundo caso es el de una marteja juvenil incautada por la Policía Ambiental en Medellín. Durante la revisión veterinaria, los especialistas encontraron que tenía inflamación abdominal, que estaría relacionada con la alimentación que recibió mientras estuvo en cautiverio.

La incautación se produjo en Medellín, una de las zonas donde, según el Área Metropolitana, se han registrado casos de martejas vinculadas al tráfico ilegal de fauna silvestre.

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A este ejemplar también se le hizo una prueba de consumo para definir la dieta que necesita para su recuperación.

En ambos casos, la alimentación es uno de los puntos clave del tratamiento, pues las pruebas de consumo permiten al equipo veterinario identificar qué dieta se ajusta mejor a las necesidades de cada animal.

La marteja es un mamífero de hábitos principalmente nocturnos que vive en los árboles. Habita en los bosques tropicales de Centroamérica y Suramérica, incluida Colombia.

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Su alimentación incluye frutos, y por eso cumple una función importante en los ecosistemas: al desplazarse y consumirlos, ayuda a dispersar semillas, lo que contribuye a la regeneración de los bosques.

Por esa razón, sacar a estos animales de su hábitat no solo afecta a cada individuo, sino también a los ecosistemas en los que cumplen ese papel.

El Área Metropolitana insistió en que los animales silvestres no son mascotas. Según la entidad, comprarlos, venderlos o mantenerlos en cautiverio puede afectar su bienestar y limitar sus comportamientos naturales.

Los casos de las dos martejas atendidas recientemente muestran algunas de las consecuencias que puede tener el cautiverio para estos animales, desde problemas digestivos por una alimentación inadecuada hasta posibles afectaciones neurológicas.

La entidad también pidió a la ciudadanía no comprar animales silvestres y avisar a las autoridades cuando conozca casos de tenencia ilegal o de animales en riesgo.

Las autoridades de Medellín y el Área Metropolitana recordaron los canales habilitados para reportar casos relacionados con fauna silvestre.

Quienes encuentren un animal silvestre herido o en riesgo en el Valle de Aburrá pueden comunicarse con la línea de atención de fauna silvestre 304 630 0090, que funciona todos los días.

Para denunciar casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna, se puede escribir al correo atencionausuario@metropol.gov.co o llamar a la línea 123 de la Policía Nacional.

Por ahora, las dos martejas permanecen en el CAVR, bajo valoración y cuidado del equipo veterinario, mientras avanza su proceso de recuperación.

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