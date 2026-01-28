Resumen: Dos fleteros fueron capturados en flagrancia tras robar un celular en el Centro Internacional de Bogotá. La persecución, que se extendió por varias cuadras, terminó cuando los delincuentes perdieron el control de la moto. Gracias a la alerta de la comunidad y la rápida reacción policial, se recuperó el equipo, valorado en más de 3 millones de pesos, y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

¡Se fueron al suelo! Fleteros perdieron el control de la moto y terminaron capturados tras robo en Bogotá

Dos hombres fueron capturados en flagrancia luego de hurtar un celular valorado en más de 3 millones de pesos en inmediaciones del Centro Internacional de Bogotá, gracias a la oportuna alerta de la comunidad y la rápida reacción de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, mientras uniformados realizaban labores de patrullaje en la zona, ciudadanos reportaron la presencia de dos individuos sospechosos movilizándose en motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, los fleteros intentaron escapar, pero perdieron el control de la moto durante la persecución, que se extendió por varias cuadras, y fueron finalmente reducidos por los agentes.

En el procedimiento, los oficiales recuperaron el celular robado, y el propietario llegó al sitio tras ser notificado por la Policía, confirmando que los detenidos eran los responsables del hurto. Este hecho permitió que se configurara el delito en flagrancia, y los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el hurto.

Las autoridades destacaron que este caso refleja la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y la Policía. En lo corrido de 2026, más de 1.400 personas han sido capturadas en Bogotá por diferentes delitos, lo que evidencia la labor constante de la institución para garantizar la seguridad ciudadana y reducir la incidencia delictiva en sectores estratégicos de la capital.

En pleno sector bancario del centro internacional hoy cayeron estos fleteros, quienes segundos antes habían hurtado a un ciudadano. Una vez los uniformados les pidieron detenerse, intentaron huir por la calle 26 y, al omitir un pare, chocaron contra otro vehículo. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Inmediatamente… pic.twitter.com/UJK4OqYIJo — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 29, 2026

El director de la Policía Metropolitana recordó que los ciudadanos tienen un papel fundamental en la prevención y control del delito. Por ello, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la Línea 123 o ante las autoridades competentes, fortaleciendo así la red de seguridad en la ciudad.