Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se fueron al suelo! Fleteros perdieron el control de la moto y terminaron capturados tras robo en Bogotá

    El celular robado fue recuperado gracias a la rápida acción de la Policía y la alerta de la comunidad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se fueron al suelo! Fleteros perdieron el control de la moto y terminaron capturados tras robo en Bogotá
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Se fueron al suelo! Fleteros perdieron el control de la moto y terminaron capturados tras robo en Bogotá

    Resumen: Dos fleteros fueron capturados en flagrancia tras robar un celular en el Centro Internacional de Bogotá. La persecución, que se extendió por varias cuadras, terminó cuando los delincuentes perdieron el control de la moto. Gracias a la alerta de la comunidad y la rápida reacción policial, se recuperó el equipo, valorado en más de 3 millones de pesos, y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos hombres fueron capturados en flagrancia luego de hurtar un celular valorado en más de 3 millones de pesos en inmediaciones del Centro Internacional de Bogotá, gracias a la oportuna alerta de la comunidad y la rápida reacción de la Policía Metropolitana.

    De acuerdo con el reporte de las autoridades, mientras uniformados realizaban labores de patrullaje en la zona, ciudadanos reportaron la presencia de dos individuos sospechosos movilizándose en motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, los fleteros intentaron escapar, pero perdieron el control de la moto durante la persecución, que se extendió por varias cuadras, y fueron finalmente reducidos por los agentes.

    En el procedimiento, los oficiales recuperaron el celular robado, y el propietario llegó al sitio tras ser notificado por la Policía, confirmando que los detenidos eran los responsables del hurto. Este hecho permitió que se configurara el delito en flagrancia, y los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el hurto.

    Esto le podría interesar: ¡Bogotá colapsada! Inundaciones en la Primero de Mayo y estaciones de TransMilenio cerradas

    Las autoridades destacaron que este caso refleja la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y la Policía. En lo corrido de 2026, más de 1.400 personas han sido capturadas en Bogotá por diferentes delitos, lo que evidencia la labor constante de la institución para garantizar la seguridad ciudadana y reducir la incidencia delictiva en sectores estratégicos de la capital.

    El director de la Policía Metropolitana recordó que los ciudadanos tienen un papel fundamental en la prevención y control del delito. Por ello, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la Línea 123 o ante las autoridades competentes, fortaleciendo así la red de seguridad en la ciudad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.