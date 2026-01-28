Resumen: Lluvias en Bogotá causan inundación en la Av. Primero de Mayo y el cierre de la estación Bicentenario. Bomberos trabajan en drenaje y recomiendan precaución.

¡Bogotá colapsada! Inundaciones en la Primero de Mayo y estaciones de TransMilenio cerradas

Bogotá enfrenta una tarde de pesadilla en materia de transporte este miércoles 28 de enero. Las fuertes precipitaciones han provocado emergencias, obligando a los ciudadanos a circular con extrema precaución debido a inundaciones que han paralizado corredores viales enteros.

Uno de los sectores más afectados es la Avenida Primero de Mayo con Carrera 29A, donde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá adelanta labores urgentes de drenaje para evacuar el agua que mantiene bloqueado el tránsito vehicular en esta zona del sur de la ciudad.

Debido a la magnitud de la inundación, las autoridades de tránsito ordenaron cierres preventivos y sugirieron a los conductores tomar como rutas alternas la Carrera 10 y la Avenida de los Comuneros.

La crisis en la precaución vial también se trasladó al sistema TransMilenio, que reporta demoras significativas en la Carrera Décima con Calle Sexta tras un siniestro vial.

Además, el interconector de la Avenida NQS con Calle 80 sufrió una inundación de tal nivel que obligó a suspender temporalmente el servicio en la estación Bicentenario.

Hacia el sur de la capital, el panorama no es más alentador. La Secretaría de Movilidad informó sobre una congestión masiva en la Autopista Sur, especialmente a la altura de la Calle 59 Sur (Avenida Bosa) y en el sector de Nueva Bosa.

En estos puntos, a las complicaciones climáticas se sumaron fallas técnicas en el sistema de semaforización, lo que ha generado trancones kilométricos y un llamado urgente a mantener la precaución para evitar accidentes por alcance en medio de la baja visibilidad y el asfalto mojado.

Se recomienda a los conductores y usuarios del sistema masivo planificar sus viajes con antelación y estar atentos a los reportes en tiempo real, ya que el pronóstico indica que las lluvias podrían extenderse durante las primeras horas de la noche.

