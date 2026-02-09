¡Se fue al suelo! Shakira sufrió una aparatosa caída durante su primer concierto en El Salvador

Resumen: Shakira vivió un momento de tensión durante su primer concierto en El Salvador tras sufrir una caída en pleno escenario; el incidente, captado por asistentes, generó preocupación entre el público, pero la rápida reacción de la artista le permitió continuar con el show sin interrupciones y recibir una ovación, convirtiendo el episodio en uno de los más comentados de la noche.

Un momento inesperado marcó uno de los primeros conciertos de Shakira en El Salvador, donde la artista barranquillera inició su residencia de cinco fechas como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Durante su presentación en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, la cantante sufrió una caída en el escenario que generó preocupación entre los asistentes, pero que fue superada con rapidez y serenidad.

El incidente ocurrió mientras la cantante interpretaba la canción Si te vas. En medio de la coreografía y al desplazarse junto a la base del micrófono, Shakira perdió el equilibrio y cayó hacia uno de los costados del escenario, golpeándose contra el suelo ante la mirada atenta de miles de fanáticos.

Lejos de detener el espectáculo, la artista se incorporó casi de inmediato y continuó cantando sin interrumpir la presentación. Al ponerse de pie, hizo un gesto de tranquilidad al público y, con una sonrisa, comentó: “¡Qué caída!”, provocando aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes, quienes respondieron con ovaciones.

El profesionalismo de la cantante fue uno de los aspectos más destacados del momento. A pesar del susto inicial, el concierto siguió su curso con normalidad, manteniendo la energía y la conexión con el público salvadoreño, que no dejó de corear sus canciones.

Horas después del show, Shakira se refirió al episodio a través de sus redes sociales, donde restó dramatismo a lo ocurrido y tranquilizó a sus seguidores. En una historia de Instagram, junto a un video del momento, escribió: “No se preocupen, que soy de caucho! jajaja”.

La artista, que cumplió 49 años el pasado 2 de febrero, inició así su paso por El Salvador, el único país de Centroamérica incluido en su actual gira mundial. La residencia contempla cinco conciertos en el mismo estadio, tras las dos primeras fechas realizadas el fin de semana y las tres presentaciones programadas para los próximos días.

Más allá del percance, el espectáculo fue recibido con entusiasmo por el público, consolidando un reencuentro emotivo entre Shakira y sus seguidores centroamericanos, luego de varios años de ausencia en la región. La gira, además, viene precedida por un récord Guinness, al convertirse en la gira de música latina más exitosa en recaudación, con ingresos superiores a los 421 millones de dólares.

El episodio en El Salvador no es el primer tropiezo que la artista enfrenta sobre un escenario, pero una vez más demostró su capacidad para sobreponerse a los imprevistos y continuar adelante, dejando claro que, incluso en momentos inesperados, el show debe continuar.