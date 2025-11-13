Resumen: Agentes de Transmilenio capturaron en flagrancia a tres hombres en la estación Calle 45 (Chapinero) por el hurto de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en 20 millones de pesos. La detención se produjo luego de que personal de seguridad escuchara ruidos extraños debajo de la estación, frustrando el robo.

¡Se escondían debajo de las estaciones! Cogieron a los ‘topos’, 3 tipos que robaban cables del Transmilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura en flagrancia de tres hombres señalados de conformar la banda conocida como «Los Topos», dedicados al hurto de cableado de infraestructura en el sistema. Los hechos se registraron en la estación Calle 45, en la localidad de Chapinero.

La acción policial se desencadenó luego de que la central de radio alertara sobre ruidos extraños provenientes de debajo de la estación durante la noche. Con el apoyo del personal de infraestructura de Transmilenio, los uniformados verificaron la zona y levantaron las placas, encontrando una gran cantidad de cable cortado y diversas herramientas.

Durante la reacción, los agentes observaron a los tres hombres intentando esconderse entre los escombros con bolsas. Al ser capturados en flagrancia, se logró la recuperación de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en 20 millones de pesos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Policía Metropolitana destacó que, en lo corrido de 2025, se han capturado 829 personas por diferentes delitos dentro del sistema, de las cuales 18 han sido por el hurto de fibra óptica, logrando recuperar 420 metros de cable.

