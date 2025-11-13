Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Se escondían debajo de las estaciones! Cogieron a los ‘topos’, 3 tipos que robaban cables del Transmilenio

    Los topos se pasaban toda la noche sacando cables del Transmilenio y se escondían debajo. Se robaron más de 20 millones en cables.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Se escondían debajo de las estaciones! Cogieron a los ‘topos’, 3 tipos que robaban cables del Transmilenio

    Resumen: Agentes de Transmilenio capturaron en flagrancia a tres hombres en la estación Calle 45 (Chapinero) por el hurto de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en 20 millones de pesos. La detención se produjo luego de que personal de seguridad escuchara ruidos extraños debajo de la estación, frustrando el robo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura en flagrancia de tres hombres señalados de conformar la banda conocida como «Los Topos», dedicados al hurto de cableado de infraestructura en el sistema. Los hechos se registraron en la estación Calle 45, en la localidad de Chapinero.

    La acción policial se desencadenó luego de que la central de radio alertara sobre ruidos extraños provenientes de debajo de la estación durante la noche. Con el apoyo del personal de infraestructura de Transmilenio, los uniformados verificaron la zona y levantaron las placas, encontrando una gran cantidad de cable cortado y diversas herramientas.

    Le puede interesar: ¡Pillados en el aeropuerto! Cuatro extranjeros no pudieron entrar a Colombia por vínculos con mafias internacionales

    Durante la reacción, los agentes observaron a los tres hombres intentando esconderse entre los escombros con bolsas. Al ser capturados en flagrancia, se logró la recuperación de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en 20 millones de pesos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Policía Metropolitana destacó que, en lo corrido de 2025, se han capturado 829 personas por diferentes delitos dentro del sistema, de las cuales 18 han sido por el hurto de fibra óptica, logrando recuperar 420 metros de cable.

    ¡Se escondían debajo de las estaciones! Cogieron a los ‘topos’, 3 tipos que robaban cables del Transmilenio


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.