Resumen: Migración Colombia impidió el ingreso de tres ciudadanos de Kazajistán y uno de Rusia en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, tras detectar posibles vínculos con redes de crimen organizado.

¡Pillados en el aeropuerto! Cuatro extranjeros no pudieron entrar a Colombia por vínculos con mafias internacionales

Las alarmas de seguridad se encendieron en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, luego de que cuatro ciudadanos extranjeros fueran inadmitidos al intentar ingresar al país.

Según las autoridades, los sujetos tendrían presuntos vínculos con estructuras de crimen organizado procedentes de Europa Oriental y Asia Central.

De acuerdo con el reporte oficial de Migración Colombia, tres de los inadmitidos son originarios de Kazajistán y uno de Rusia. Todos llegaron en el mismo vuelo proveniente de República Dominicana. Sin embargo, durante el proceso de control migratorio, ofrecieron respuestas incoherentes sobre el motivo de su visita y los lugares donde permanecerían en el país, lo que encendió las alertas y llevó a su inadmisión inmediata.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los extranjeros podrían estar relacionados con redes de crimen organizado vinculadas al narcotráfico, tráfico de personas, prostitución forzada y lavado de activos.

Con esta acción, Migración Colombia refuerza su compromiso de blindar las fronteras y garantizar la seguridad nacional, en articulación con agencias de seguridad internacionales.

