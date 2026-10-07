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Resumen: Alias ‘Mi Sangre’, señalado cabecilla del ELN en Buenaventura, fue capturado en Cali durante un operativo de la Policía. Las autoridades lo relacionan con un doble homicidio, la incineración de seis tractocamiones, extorsiones, minería ilegal y confrontaciones contra la Fuerza Pública. En el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, munición y equipos de comunicación.

¡Se escondía en Cali! Capturan a alias ‘Mi Sangre’, señalado jefe del ELN en Buenaventura

Un operativo de la Policía permitió la captura en Cali de alias ‘Mi Sangre’, señalado por las autoridades como cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Buenaventura, Valle del Cauca.

El procedimiento se realizó en el barrio Compartir, donde participaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido sería el jefe del Frente ‘Luis Carlos Cárdenas’ del ELN y estaría relacionado con diferentes hechos violentos registrados en el suroccidente del país.

Lo señalan por un doble homicidio y la quema de vehículos

Entre los hechos que le atribuyen se encuentra un doble homicidio ocurrido el 28 de agosto de 2025 en el corregimiento Zabaleta.

También es señalado de participar en acciones terroristas ocurridas en julio de ese mismo año, entre ellas la incineración de seis tractocamiones sobre la vía Loboguerrero-Buenaventura.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también indicó que alias ‘Mi Sangre’ estaría relacionado con actividades de extorsión dirigidas a transportadores y con minería ilegal.

Según la mandataria, estas actividades no se limitarían al Valle del Cauca, pues el detenido también sería señalado por hechos relacionados con estas rentas criminales en el departamento del Chocó.

¿Qué encontraron durante la captura?

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, munición de diferentes calibres y equipos de comunicación.

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El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle, explicó que estos elementos serán importantes dentro de la investigación que se adelanta tras la captura.

También lo relacionan con ataques contra la Fuerza Pública

Las autoridades además vinculan a alias ‘Mi Sangre’ con confrontaciones armadas contra integrantes de la Fuerza Pública.

Entre los hechos mencionados se encuentra un enfrentamiento registrado el 4 de octubre de 2025 contra la Armada Nacional.

La captura hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades contra las estructuras del ELN y sus fuentes de financiación en el Valle del Cauca.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que el objetivo es continuar debilitando las capacidades violentas y las rentas criminales de esta organización, especialmente aquellas que pueden afectar la seguridad y la movilidad en las carreteras del suroccidente colombiano.

Por ahora, alias ‘Mi Sangre’ queda a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con los hechos que le son atribuidos.