Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado de Aponte, pareja de adultos mayores, fueron asesinados en zona rural de Jamundí tras ser sacados de su casa por hombres armados.

¡Los sacaron de su casa a la fuerza! Hallan asesinada a pareja de adultos mayores en un canal de Jamundí

Las autoridades investigan el asesinato de una pareja de adultos mayores en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Según la información preliminar, hombres armados los sacaron de su vivienda en la tarde del martes 6 de octubre.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo y Lucy Hurtado. Sus cuerpos aparecieron más tarde en un canal de aguas lluvias, en la misma vereda en la que habían sido reportados como desaparecidos.

La Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en Jamundí, informó que fueron familiares de la pareja quienes dieron con los cuerpos. Según las primeras versiones, ambos presentarían heridas por arma de fuego, al parecer tiros de gracia.

Lea también: ¡Atención! A los 81 años murió Piero, inolvidable cantautor de ‘Mi viejo’

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El crimen se registró cerca de sectores donde se han presentado invasiones en cinco predios. En esas zonas hay alrededor de 700 cambuches, construcciones improvisadas levantadas por quienes ocupan los terrenos.

La Fiscalía y la Policía trabajan para identificar a los hombres que se llevaron a la pareja de su casa en Jamundí. También buscan reconstruir lo que ocurrió durante el tiempo en que Luis Alfredo y Lucy permanecieron desaparecidos, y determinar quiénes son los responsables del doble homicidio.

Más noticias de Cali