Llegó con un perro: Se entregó el hombre que golpeó brutalmente a canino en Antioquia

El caso de maltrato animal que conmocionó a toda Antioquia dio un giro inesperado. El hombre señalado de golpear brutalmente a un perro se entregó a las autoridades en las últimas horas y, según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón, habría llegado acompañado de un canino.

“Después de ofrecer una recompensa de $50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito”, informó el mandatario a través de su cuenta en X.

De acuerdo con Rendón, el hombre aseguró que los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre en el municipio de Bolívar, y no en el Bajo Cauca antioqueño, como se había informado inicialmente.

Las autoridades investigan si el perro con el que se presentó es el mismo que aparece en el video de la agresión, algo que deberá determinar un equipo de veterinarios designado por la Gobernación.

El video del ataque, difundido masivamente en redes sociales, causó indignación por la crueldad de las imágenes: el sujeto golpea al animal con un palo y lo patea repetidas veces mientras este ladra de dolor.

El gobernador recordó que, según la Ley Ángel, el agresor podría enfrentar hasta 6 años de cárcel por maltrato animal, además de sanciones económicas y la prohibición de tener mascotas.

