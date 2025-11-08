La delegación de Colombia ha logrado una hazaña histórica en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025, superando con creces la actuación obtenida en la edición anterior de 2023 en Venezuela.

Cuando aún restan cuatro jornadas de competencias, el equipo nacional ya alcanzó los 40 oros, una presea dorada más de las logradas hace dos años, cumpliendo y excediendo así su meta inicial.

Este logro posiciona a Colombia firmemente en el top 3 del medallero general de la justa multideportiva.

El repunte de la delegación se cimentó de manera espectacular en el atletismo, deporte que se despidió en la cuarta jornada.

Los atletas colombianos dominaron la pista del estadio Manuel Salvador, cosechando un total de 42 medallas, de las cuales 18 fueron de oro, 18 de plata y 6 de bronce, demostrando un nivel superlativo.

Este impresionante balance contribuyó de forma decisiva al acumulado general de 103 metales para Colombia, que también suma 30 platas y 33 bronces en el total.

La natación y el ajedrez también aportaron al éxito colombiano con cierres contundentes. En las piscinas, la delegación anfitriona sumó cinco podios adicionales en el último día de competencias, incluyendo una plata en el relevo combinado mixto.

¡Histórico! Colombia supera su mejor marca en Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025

El equipo de natación concluyó su participación con un total de 29 medallas (cuatro oros, 10 platas y 15 bronces).

La doble medallista Mariana Olarte destacó la importancia de medirse a selecciones fuertes. Por su parte, en el ajedrez, Colombia se aseguró el segundo lugar del campeonato al lograr nueve podios, con cinco medallas de oro.

En deportes de conjunto, el voleibol masculino protagonizó una emocionante final que llenó el coliseo Miguel Happy Lora, aunque no logró alzarse con el oro.

Tras un disputado partido de cinco sets, Colombia cayó ante México con parciales de 25-23, 18-25, 16-25, 25-21 y 15-13, finalizando como subcampeón.

El ambiente y el rendimiento del equipo reflejaron el alto nivel de la competencia escolar centroamericana y caribeña.

Con la marca histórica ya superada, la delegación colombiana se prepara para afrontar el resto de los Juegos.

