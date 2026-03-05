Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre de 27 años fue capturado en flagrancia luego de romper siete vidrios de un bus articulado de TransMilenio en el barrio Acevedo Tejada, en la localidad de Teusaquillo. Según testigos, el sujeto se habría enfurecido porque los pasajeros no le dieron monedas mientras pedía dinero dentro del vehículo. Durante el ataque, las esquirlas de los vidrios hirieron a uno de los pasajeros. El señalado fue ubicado por patrullas de vigilancia tras ser identificado por el conductor y quedó a disposición de las autoridades competentes.

¡Se enojó porque no le dieron monedas! Capturado tras romper siete vidrios de un articulado de TransMilenio

Un hombre de 27 años fue capturado en flagrancia luego de causar daños a un bus articulado del sistema TransMilenio en hechos ocurridos en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la situación se registró en el barrio Acevedo Tejada, donde uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo realizaban labores de control y vigilancia cuando fueron alertados por la central de radio sobre actos vandálicos contra un vehículo del sistema.

Según testigos, el hombre se encontraba dentro del bus pidiendo monedas a los pasajeros. Minutos después descendió del articulado y, presuntamente molesto porque nadie le había dado dinero, comenzó a romper varias de las ventanas del vehículo.

Las versiones recogidas en el lugar indican que el sujeto alcanzó a dañar siete vidrios del bus articulado. Como consecuencia del ataque, las esquirlas de vidrio hirieron a uno de los pasajeros que se encontraba dentro del vehículo en ese momento.

Esto le podría interesar: Desmontan venta ilegal de instrumentos quirúrgicos usados y prendas militares en las calles de Bogotá

Reacción de las patrullas permitió la captura

Tras recibir el reporte, patrullas de vigilancia llegaron al lugar y, gracias a la rápida reacción, lograron ubicar a un hombre que fue señalado directamente por el conductor del bus como el presunto responsable de los daños.

Pensaba que por hacerse el "loco" no sería capturado. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Este hombre pedía dinero en un articulado de @TransMilenio y, al no recibir nada, se bajó y lanzó piedras a los vidrios, causándole heridas a un pasajero producto de las esquirlas. Es reincidente en este delito. pic.twitter.com/E7uwWbAoz7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 5, 2026

El sospechoso fue capturado en flagrancia y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de daño en bien ajeno.

Las autoridades señalaron que continuarán realizando operativos de control en el sistema de transporte masivo con el objetivo de prevenir hechos que afecten la seguridad de los usuarios y la infraestructura del servicio.

Asimismo, recordaron a la ciudadanía que cualquier hecho contrario a la convivencia o situación delictiva puede ser reportada a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo que permite activar la reacción de las autoridades y adelantar los procesos investigativos correspondientes.