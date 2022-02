in

La Liga BetPlay cada vez está más interesante, es por eso que aquí le mostramos el desarrollo de la fecha 8, la cual se disputa desde este fin de semana.

Resultados fecha 8

Santa Fe 1-0 Medellín (Finalizado)

Jaguares 1-2 Millonarios (Finalizado)

Nacional 1-0 Unión Magdalena (Finalizado)

Cortuluá 2-1 Pereira (Finalizado)

Cali 1-1 Alianza (Finalizado)

Junior 1-0 América (Finalizado)

Domingo, 20 de febrero

8:15 pm | La Equidad vs Tolima

Lunes, 21 de febrero

7:40 pm | Bucaramanga vs Envigado

Martes, 22 de febrero

5:30 pm | Águilas vs Patriotas

8:05 pm | Once Caldas vs Pasto

Tabla de posiciones

1. Deportes Tolima – 18 pts

2. Nacional – 17 pts

3. Millonarios – 17 pts

4. Once Caldas – 12 pts

5. Santa Fe – 12 pts

6. Cortuluá – 12 pts

7. Medellín – 12 pts

8. Alianza Petrolera – 11 pts

9. Pereira – 10 pts

10. Jaguares – 10 pts

​11. América – 9 pts

12. Junior – 9 pts

13. La Equidad – 8 pts

14. Pasto – 8 pts

15. Envigado – 8 pts

16. Águilas – 8 pts

17. Bucaramanga – 8 pts

18. Unión Magdalena – 6 pts

19. Patriotas – 4 pts

20. Deportivo Cali – 4 pts