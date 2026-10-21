Resumen: Bello reportó 2.032 siniestros viales entre enero y septiembre de 2026, con 2.354 lesionados y 33 fallecidos. Las autoridades reforzarán la prevención.

¡Se disparan los accidentes en Bello! Más de 2 mil lesionados y 33 muertos en las vías

Las autoridades de Bello manifestaron su preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito registrados en el municipio durante 2026. Entre enero y septiembre se contabilizaron 2.032 siniestros viales, que dejaron 2.354 personas lesionadas y 33 fallecidas, de acuerdo con el balance de la Secretaría de Movilidad.

El panorama muestra un incremento frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1.750 accidentes, 1.990 lesionados y 35 víctimas mortales.

Aunque este año se registran dos fallecidos menos, los siniestros aumentaron en 282 casos y el número de personas heridas creció en 364.

Ante esta situación, el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio, advirtió que las cifras reflejan dificultades en el cumplimiento de las normas de tránsito. También señaló que las infracciones ponen en riesgo tanto a quienes las cometen como a los demás actores viales, además de generar posibles consecuencias económicas y legales.

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Controles y sanciones en las vías

Como parte de las acciones para enfrentar esta problemática, los agentes de tránsito han realizado 1.934 controles durante el año. Estos procedimientos han dejado 29.635 comparendos y 9.511 vehículos inmovilizados.

Uno de los asuntos que más inquieta a las autoridades es la conducción bajo los efectos del alcohol. Según el balance oficial, se practicaron 3.624 pruebas de alcoholemia, de las cuales 228 dieron resultado positivo. Además, 18 conductores se negaron a realizarse el examen.

En cuanto a las infracciones más frecuentes, los registros de la Secretaría de Movilidad incluyen 52.710 comparendos por incumplir el pico y placa, 34.057 por no tener vigente la revisión técnico-mecánica y de gases, y 26.821 por exceso de velocidad.

También figuran 25.421 sanciones relacionadas con la falta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y 17.443 por no respetar los semáforos en rojo o amarillo.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Bello anunció que mantendrá las jornadas de prevención, pedagogía y sensibilización. El objetivo es promover conductas responsables en las vías y reducir los accidentes, las lesiones y las muertes en el municipio.

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