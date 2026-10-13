¡Se disfrazaron de operarios! Así intentaron robarse 11 rieles del metro de Bogotá

Resumen: Capturan a dos hombres que, disfrazados de operarios, intentaban llevarse 11 rieles del metro de Bogotá avaluados en cerca de $50 millones.

Dos hombres vestidos como operarios de mantenimiento fueron capturados en el sur de la capital cuando, presuntamente, intentaban llevarse 11 rieles destinados a la construcción del metro de Bogotá. El material está avaluado en cerca de $50 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en un lote del barrio El Amparo. De acuerdo con los reportes de la Policía, los uniformados llegaron al sitio durante labores de vigilancia en el sector, luego de que se alertara sobre movimientos extraños en el predio, donde se estaban subiendo pesadas estructuras metálicas a una tractomula.

Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres con ropa y elementos de protección muy parecidos a los que usan los trabajadores de la obra, incluidos cascos.

Según el teniente coronel Cristian Velásquez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, la idea era hacerse pasar por personal de mantenimiento para no despertar sospechas entre la comunidad y los trabajadores.

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Los policías les pidieron los documentos que demostraran su identidad y su vínculo con las labores de mantenimiento, así como los permisos para trasladar ese material. Sin embargo, los hombres no presentaron documentos válidos. Según uno de los reportes, los papeles que mostraron serían falsos.

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En la tractomula estaban los 11 rieles del metro de Bogotá, que fueron recuperados por las autoridades.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de hurto. Según la Policía, ya fueron judicializados y permanecían en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Molinos. Además, uno de ellos tenía antecedentes por hurto y estafa, entre otros delitos.

Las autoridades continúan con el proceso para establecer en qué circunstancias los hombres habrían intentado sustraer este material, clave para la obra del metro de Bogotá.

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