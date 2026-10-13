Resumen: La Presidencia informó que Abelardo De La Espriella habló más de 15 minutos con Marco Rubio sobre la situación de Colombia, seguridad, cooperación y estabilidad regional.

Presidente De La Espriella habló por teléfono con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, según informó la Presidencia de la República en un comunicado de prensa divulgado este 12 de octubre de 2026 en Bogotá.

De acuerdo con la Presidencia, la llamada se realizó a la una de la tarde y duró más de 15 minutos. En ella, los dos funcionarios abordaron la situación actual de Colombia, los principales acontecimientos nacionales y los desafíos que enfrenta el país.

Cooperación bilateral y seguridad

Según el comunicado, durante el diálogo ambas autoridades conversaron sobre la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre los dos países. También intercambiaron perspectivas sobre el contexto que atraviesa Colombia y sobre asuntos de interés común, en particular seguridad, cooperación y estabilidad regional.

La Presidencia no detalló qué hechos nacionales se trataron ni si se acordaron medidas concretas.

Comunicación directa con Washington

El Gobierno Nacional destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con Estados Unidos, al que calificó como socio estratégico de Colombia, y de seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación para enfrentar desafíos compartidos.

La Presidencia reafirmó, además, su compromiso con una relación bilateral «sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses de ambos países».