Resumen: Parte de la estructura del antiguo hotel La Luna, en el sur de Cali, soltó escombros el domingo 8 de noviembre. No hubo heridos ni víctimas. La Alcaldía dijo que lo demolerán la próxima semana, tras ampliar el perímetro y bloquear la calle.

Se desprendieron escombros del hotel La Luna en Cali: el edificio, golpeado por el terremoto, será demolido

Momentos de pánico se vivieron la tarde de este domingo 8 de noviembre en el sector del antiguo hotel La Luna, en el sur de Cali, luego de que se desprendieran escombros de la estructura que quedó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas.

Qué se sabe del desprendimiento

Según Entérate Cali, medio que difundió un video del hecho, «parte de la estructura cedió y comenzó a desplomarse», lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el sector. En ese reporte se indicó que las autoridades ya tenían conocimiento de la situación y adelantaban las acciones para atender la emergencia, y que hasta ese momento no se reportaban personas lesionadas.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali realizó una inspección y constató que el desprendimiento de escombros no dejó lesionados ni víctimas, según el boletín de la Alcaldía. El secretario Ricardo Peñuela explicó a El País Cali que lo ocurrido corresponde a movimientos estructurales internos y no a un nuevo colapso del edificio. Según dijo, la estructura tiene un punto de inflexión en la mitad y por eso la fuerza que se ejerce hace que el edificio presente esos movimientos.

Perímetro ampliado y calle bloqueada

Como medida preventiva, la Alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, amplió el perímetro de cerramiento alrededor de la edificación, ubicada en la intersección de la Autopista Suroriental con Calle 13, un sector de alto tránsito. Peñuela indicó a El País que también se ordenó el bloqueo de la calle para que peatones y conductores no transiten cerca de la zona de riesgo.

«Hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura», dijo el funcionario.

La demolición empezaría la próxima semana

«La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio», señaló Peñuela.

El hotel La Luna ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para ser demolido. El proceso estará a cargo de sus propietarios, quienes actualmente adelantan mesas técnicas preparatorias con funcionarios de la Secretaría. Según El País, entre las actividades contempladas también hay reuniones con propietarios y arrendatarios, la revisión y clasificación de elementos que puedan encontrarse en el inmueble y jornadas para el ahuyentamiento de animales que puedan permanecer en la estructura.

Cali sigue demoliendo edificios tras el terremoto

El hotel La Luna es uno de los edificios afectados por el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con la Alcaldía, a la fecha se han demolido 11 edificaciones, entre ellas María Mercedes Lloreda, Cali Express, D’Corpus, CR Guadalupe y el antiguo motel Molino Rojo. Además, se culmina la demolición del hotel Metrópolis, en la Calle 9 con carrera 44, y en el Edificio Arábico, en la Calle 5 con carrera 66, los trabajos comenzaron oficialmente el 22 de octubre.

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