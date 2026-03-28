¡Se desplomó del cansancio! Burro colapsa en Cartagena tras ser obligado a arrastrar carga excesiva

Resumen: Un burro colapsó en el barrio La María de Cartagena tras ser obligado a cargar una carreta con exceso de peso. Gracias a las denuncias de la comunidad, las autoridades rescataron al animal y a otros dos equinos, que ahora reciben atención veterinaria, mientras se investiga a los presuntos responsables del maltrato.

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Cartagena, esta vez en el barrio La María, donde un burro se desplomó en plena vía tras ser obligado a arrastrar una carreta con carga excesiva. El hecho quedó registrado en video y generó alerta inmediata entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

El episodio ocurrió en horas recientes y puso en evidencia que, a pesar de la prohibición vigente sobre vehículos de tracción animal en la ciudad, algunos equinos siguen siendo utilizados en labores de carga. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el burro cae al suelo mientras transeúntes observan la situación con preocupación.

Según reportes, el presunto propietario logró reincorporar al animal para continuar su camino, lo que provocó una reacción inmediata de los residentes.

La senadora animalista Andrea Padilla Villarraga se pronunció sobre el caso y pidió acción inmediata por parte de la administración local: “Alcalde Dumek Turbay, nos informan que esto ocurrió en el barrio La María, en Cartagena. ¡Es gravísimo! No solo por la crueldad, sino porque se supone que en el distrito fueron sustituidos todos los vehículos de tracción animal, tanto turísticos como de carga”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), alertando sobre el riesgo que corría el burro.

Alcalde @dumek_turbay nos informan que esto ocurrió en el barrio La María, en #Cartagena ¡Es gravísimo! No solo por la crueldad, sino porque se supone que en el distrito fueron sustituidos todos los vehículos de tracción animal: turísticos y de carga. @AlcaldiaCTG @umataCTG pic.twitter.com/uaQhoCCk52 — Andrea Padilla Villarraga 🪽🐾 (@andreanimalidad) March 26, 2026

Tras las denuncias de la comunidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), en coordinación con la Policía Nacional, acudió al sitio.

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Durante la inspección, los equipos técnicos identificaron tres burros que presentaban signos de dolor y maltrato, al parecer por el uso como animales de tracción, práctica que está prohibida en la ciudad desde la entrada en vigor del Decreto 118 de 2022.

Los animales fueron aprehendidos por las autoridades y trasladados a un lugar seguro, donde recibirán atención veterinaria especializada para su recuperación.

“Agradecemos a la ciudadanía por alzar la voz. Este tipo de reportes nos permite actuar con rapidez para proteger a los animales. En Cartagena no está permitido el uso de animales de tracción, y desde la Umata seguiremos trabajando de manera articulada para garantizar su bienestar y promover una cultura de respeto hacia la vida animal”, señaló el director de la Umata, Adolfo Pérez.

Además, los presuntos responsables del maltrato fueron puestos a disposición de las inspecciones de Convivencia y Paz, donde se tramitará su situación conforme al artículo 47 de la Ley 84 de 1989. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier caso de maltrato, con el objetivo de garantizar una intervención oportuna y efectiva.

Expertos señalan que colapsos como este son consecuencia de fatiga extrema en los animales: sobrecarga muscular, deshidratación y fallas físicas que el cuerpo del equino no puede soportar. Aunque Cartagena ha avanzado en reemplazar los vehículos de tracción animal por alternativas mecanizadas, este episodio evidencia que aún persisten casos que requieren vigilancia constante y control efectivo.

Los tres burros rescatados permanecen bajo observación médica y recibirán atención veterinaria completa para asegurar su recuperación, mientras que la ciudad mantiene la alerta sobre la importancia de respetar la normativa vigente y proteger a los animales de cualquier forma de explotación o maltrato.