Resumen: Ejército neutralizó motocicleta con explosivos en El Plateado, Cauca, y capturó a presunto integrante de grupo armado.

El Ejército neutralizó una motocicleta con explosivos en El Plateado: una persona fue capturada

Una operación militar permitió neutralizar un posible atentado en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, donde fue encontrada una motocicleta acondicionada con explosivos.

De acuerdo con información del Ejército Nacional de Colombia, tropas desplegadas en la zona ubicaron el vehículo con el material explosivo, el cual tendría una capacidad destructiva superior a los 200 metros a la redonda, representando un alto riesgo para la población civil.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se acordonó el área para evitar afectaciones. Posteriormente, personal especializado en explosivos realizó una detonación controlada que permitió neutralizar el artefacto sin que se registraran víctimas ni daños colaterales.

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Según las autoridades, este hecho estaría vinculado a la estructura Carlos Patiño, un grupo armado ilegal que opera en esta región del suroccidente del país y que ha sido señalado por su participación en acciones violentas.

En medio del operativo también fue capturado un hombre identificado con el alias de “Barbas”, quien sería presunto integrante de esta organización. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.

Las Fuerzas Militares informaron que mantienen presencia en el sector con el fin de reforzar el control territorial y prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo a las comunidades.

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