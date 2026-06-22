Resumen: La contundente victoria presidencial de Abelardo de la Espriella, quien duplicó en votos a Iván Cepeda (109.001 frente a 55.270), no solo sepulta al petrismo en el poder, sino que evidencia el desgaste político del senador Carlos Trujillo en su tradicional fortín de Itagüí. A pesar de mover su maquinaria a favor de la izquierda, Trujillo no logró convencer a los ciudadanos, quienes pasaron factura en las urnas debido al descontento con la actual alcaldía de Diego Torres, las polémicas medidas de movilidad y, especialmente, el parón de la obra del intercambio vial de Pilsen. Este resultado electoral deja en el aire una pregunta inevitable: ¿estamos ante el fin del dominio del clan Trujillo y un inminente cambio de rumbo en el municipio?

¿Se desinfló Trujillo en Itagüí? Ni con la maquinaria del senador lograron que Cepeda ganara en el municipio

La derrota de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales no solo marca el fin del petrismo en el poder, sino que varios de sus alfiles parecen estar desinflándose, como el caso del senador conservador (siempre petrista paradójicamenet), Carlos Trujillo, que no logró enamorar a Itagüí ni con su maquinaria para conseguir los votos a la izquierda.

Con el 100% de los votos del preconteo listos, Abelardo de la Espriella sacó el doble de votos que el candidato Iván Cepeda. La victoria del ‘Tigre’ demostraría que en el municipio ya no le estarían parando tantas bolas al senador, que puso de alcalde a Diego Torres y que ha sido fuertemente criticado por no tumbar el pico y placa en zonas críticas, y por el intercambio vial de fábricas unidas o puente de Pilsen como otros lo llaman, que está totalmente estancado.

Le puede interesar: Senador republicano comparó elecciones de Colombia con las de California y elogió el sistema electoral colombiano

Esa obra parecería ser el talón de aquiles que mostraría el desgaste entre Itagüí y Carlos Trujillo. Mientras los habitantes ven cómo a toda máquina hacen el intercambio vial de Mayorca, en su ciudad ven una obra totalmente a la deriva.

En total, en el municipio votaron 169.903 personas de 267.999 habilitadas, y Cepeda tan solo logró 55.270 votos, mientras que Abelardo 109.001.

Esta decisión electoral hace surgir la pregunta: ¿ Será que el clan Trujillo habría perdido el poder en Itagüí y se avecina un cambio de timón?

¿Se desinfló Trujillo en Itagüí? Ni con la maquinaria del senador lograron que Cepeda ganara en el municipio