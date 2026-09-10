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Resumen: A un mes de su posesión, la encuesta Latam Pulse de AtlasIntel para Bloomberg sitúa al vicepresidente solo un punto por debajo del presidente Abelardo De La Espriella, reflejando un sólido respaldo ciudadano en el arranque del nuevo Gobierno.

¡Se consolida! El vicepresidente José Manuel Restrepo es el segundo líder político con mejor imagen del país

Minuto30.com .- A tan solo un mes de haber asumido su cargo el pasado 7 de agosto, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, empieza a consolidar un fuerte capital político. Así lo revela la más reciente encuesta Latam Pulse Colombia, realizada por la firma AtlasIntel para Bloomberg y divulgada el 10 de septiembre de 2026.

Los resultados de esta primera gran medición del clima político tras el cambio de mando muestran que la cúpula del actual Gobierno concentra los niveles más altos de aprobación en el país.

Así quedó la medición entre las figuras con mayor favorabilidad:

Abelardo De La Espriella (Presidente): Encabeza la lista ocupando el primer lugar con un 54 % de imagen positiva y un 44 % de imagen negativa.

José Manuel Restrepo (Vicepresidente): Se ubica en el segundo lugar nacional con un 53 % de favorabilidad positiva frente a un 43 % de percepción negativa.

Esta evaluación, entregada justo al cumplirse los primeros 30 días de la administración De La Espriella – Restrepo, representa un termómetro clave sobre el arranque del Ejecutivo.

Para el vicepresidente Restrepo, esta cifra de aprobación se traduce en un espaldarazo ciudadano temprano que lo posiciona firmemente como una de las figuras con mayor reconocimiento, influencia y percepción favorable en el actual escenario político nacional.

Información de la Encuesta

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