Resumen: Según la encuesta Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella se consolidó como la figura política con mejor imagen en Colombia al registrar un 54% de percepción positiva, superando a otros líderes nacionales como Gustavo Petro e Iván Cepeda. Además, la medición refleja un respaldo mayoritario a su administración, con un 51.8% de los ciudadanos que aprueba su desempeño en el cargo y un 52.8% que califica su gestión gubernamental como "Excelente / buena".

¡Pa’ los que pedían encuestas! Abelardo de la Espriella es el político con la mejor imagen en Colombia

Un reciente informe detallado en la última encuesta publicada revela el panorama político y la percepción ciudadana en el país para el mes de agosto de 2026. Según la encuesta Latam Pulse, una iniciativa conjunta desarrollada por AtlasIntel y Bloomberg, el presidente Abelardo de la Espriella lidera los índices de favorabilidad en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos presentados en el apartado de imagen de los líderes políticos, Abelardo de la Espriella es actualmente el personaje con mejor percepción en el país. El mandatario alcanza una imagen positiva del 54%, frente a un 44% de imagen negativa. En el listado le sigue de cerca José Manuel Restrepo, quien cuenta con un 53% de imagen positiva y un 43% negativa. Por otro lado, figuras de oposición u otros líderes como Gustavo Petro e Iván Cepeda registran ambos un 42% de imagen positiva, aunque con niveles de percepción negativa mucho más altos, del 57% y 55% respectivamente.

Le puede interesar: Mujer fue enviada a prisión por el homicidio de su compañero sentimental en Bogotá

Además de su liderazgo en favorabilidad personal, el reporte destaca que más de la mitad de los colombianos respalda su actual gestión. Ante la pregunta sobre si aprueban o desaprueban su desempeño en la Presidencia de Colombia, el 51.8% de los encuestados afirmó aprobarlo. Esta tendencia se confirma al evaluar específicamente a su administración: el 52.8% de los ciudadanos califica el gobierno de Abelardo de la Espriella como «Excelente / bueno».

Este panorama favorable para el mandatario se extrae de un estudio metodológico riguroso (Atlas RDR) que consultó a 1.904 encuestados en toda Colombia entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, con un margen de error del ±2%.

¡Pa’ los que pedían encuestas! Abelardo de la Espriella es el político con la mejor imagen en Colombia