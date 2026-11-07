Resumen: El hombre hallado sin vida en el río Medellín, cerca del Parque Norte, tenía entre 35 y 40 años y tres tatuajes: un escorpión en el torso, las letras «S» y «Y» en dos dedos de la mano izquierda y la figura de la parca en la espalda. Vestía pantaloneta negra Nike, bóxer gris y tenis blancos. Según versiones extraoficiales el caso se trataría de un homicidio, pero Medicina Legal determinará la identidad y la causa de la muerte.

Se conocen nuevos detalles del hombre hallado sin vida en el río Medellín: estas son sus prendas y tatuajes

Nuevos detalles se conocen sobre el hombre que fue hallado sin vida en las aguas del río Medellín, un caso que mantiene dos grandes incógnitas para las autoridades: su identidad y las causas de su muerte.

El hallazgo ocurrió en la mañana de este viernes 6 de noviembre, a la altura de la calle 77 con carrera 62, en inmediaciones del Parque Norte, en el norte de Medellín. Desde entonces, el cuerpo permanece en las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de que alguien pueda reconocerlo.

¿Cómo iba vestido el hombre hallado en el río Medellín?

De acuerdo con la información que se conoce del caso, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

Al momento del hallazgo vestía una pantaloneta de color negro con el logotipo de la marca Nike en color blanco, ropa interior tipo bóxer de color gris de la marca Calvin Klein y un par de tenis de color blanco.

Estas prendas, junto con sus señas particulares, son por ahora las principales pistas que tienen las autoridades para lograr que un familiar o un conocido pueda identificarlo.

Tres tatuajes, la clave para dar con su identidad

El hombre tiene tres tatuajes que podrían ser determinantes para su identificación:

En el torso, del lado izquierdo, un tatuaje con la figura de un escorpión.

En la mano izquierda, en el segundo dedo (índice) y en el tercer dedo (medio), las letras «S» y «Y».

En la espalda, del lado derecho, un tatuaje con la figura de la parca.

Las autoridades esperan que estas señas particulares, por lo específicas que son, ayuden a que alguna persona lo reconozca y pueda acercarse hasta Medicina Legal a aportar información.

El cuerpo presentaba golpes y laceraciones

El cuerpo, que al parecer estaba iniciando su proceso de descomposición, presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes: abdomen, piernas, brazos, cara y cabeza.

Según versiones extraoficiales, el caso se trataría de un homicidio, aunque aún no se ha esclarecido cómo se habría dado la muerte. Por ahora, ninguna hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

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Será Medicina Legal la encargada de establecer, mediante los exámenes de rigor, tanto la identidad del hombre como la causa de la muerte, que por el momento se maneja como presuntamente violenta.

Así fue el rescate del cuerpo en el río Medellín

El reporte del avistamiento llegó por vía telefónica a las autoridades, que fueron informadas sobre la presencia de un cuerpo en las aguas del río Medellín. Una patrulla acudió de inmediato al sitio y confirmó el hecho, mientras la zona era acordonada para adelantar las labores del caso.

Unidades del Cuerpo de Bomberos fueron las encargadas de realizar las maniobras para sacar el cuerpo del afluente, una labor compleja por las condiciones del río en ese punto de la ciudad.

Una vez en la orilla, se adelantó la Inspección Técnica a cadáver y, posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde permanece mientras avanzan los estudios forenses.

Mientras tanto, la incógnita sigue abierta

Los casos de cuerpos hallados sin identificar suelen resolverse gracias a dos vías: el cotejo de huellas y registros con los reportes de personas desaparecidas, y el reconocimiento directo por parte de familiares o conocidos, en el que las prendas de vestir y los tatuajes suelen ser determinantes.

Por eso, las autoridades divulgan con detalle las características del hombre: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la pieza que le falta a una familia que hoy busca a un ser querido.

Cualquier persona que reconozca las prendas o los tatuajes descritos, o que tenga información sobre un hombre desaparecido que coincida con estas características, puede comunicarse con las autoridades o acercarse a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín.

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