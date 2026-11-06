¡Atención! Hallan un cuerpo en el río Medellín, a la altura del Parque Norte

Resumen: Un cuerpo fue hallado este viernes en el río Medellín, a la altura del Parque Norte, en el norte de Medellín. Transeúntes dieron aviso a las autoridades; unidades de Bomberos adelantan las labores de rescate y la Policía acordonó la zona. No se han conocido más detalles sobre la persona hallada.
Noticia en desarrollo. Un cuerpo fue hallado en la mañana de este viernes 6 de noviembre en las aguas del río Medellín, a la altura de la calle 77 con carrera 62, en inmediaciones del Parque Norte, en el norte de la ciudad.
De acuerdo con versiones preliminares, fueron transeúntes que pasaban por el sector quienes avistaron el cuerpo en el afluente, en el sentido sur-norte, y dieron aviso a las autoridades.
Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para adelantar las labores de rescate del cuerpo, mientras que la Policía acordonó la zona.
No se han conocido más detalles sobre la persona hallada.
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