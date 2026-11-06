¡Atención! Hallan un cuerpo en el río Medellín, a la altura del Parque Norte

Resumen: Un cuerpo fue hallado este viernes en el río Medellín, a la altura del Parque Norte, en el norte de Medellín. Transeúntes dieron aviso a las autoridades; unidades de Bomberos adelantan las labores de rescate y la Policía acordonó la zona. No se han conocido más detalles sobre la persona hallada.