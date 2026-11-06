Resumen: En la tarde del 6 de noviembre, un hombre fue hallado sin vida con impactos de arma de fuego en el sector El Tambo, en la zona rural de Bello. El cuerpo aún no ha sido identificado y permanece como NN. En el lugar quedó un Peugeot blanco con placa matriculada en Envigado. Socorristas de Bello y Policía Nacional acudieron al sitio; se esperaba al CTI para la inspección técnica al cadáver.

¡Atención! Hombre fue asesinado a bala en el sector El Tambo, en Bello; aún no lo han identificado

Un hombre habría sido asesinado con arma de fuego en el sector El Tambo, en la zona rural de Bello, en hechos que se habrían presentado en la tarde de este viernes 6 de noviembre.

De acuerdo con versiones preliminares, todo habría arrancado con un llamado de emergencia de la comunidad, que alertó sobre lo ocurrido en este sector del municipio. A partir de ese reporte, socorristas de Bello habrían reaccionado y se habrían desplazado hasta el lugar.

Cuando llegaron al sitio, los socorristas se habrían encontrado con una escena lamentable: un masculino sin vida, con impactos de arma de fuego en su cuerpo. Al lugar también habría llegado la Policía Nacional.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el cuerpo del hombre permanecía en el sitio a la espera de que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adelantara la inspección técnica al cadáver, el procedimiento con el que se recolectan las primeras evidencias antes del traslado a Medicina Legal.

La víctima permanece como NN, es decir, sin identificar. Tampoco se conocen, por ahora, los móviles del hecho ni quiénes serían los responsables del homicidio.

Mientras avanzan las actuaciones, las autoridades también trabajarían en la identificación del cuerpo, un proceso que suele adelantarse mediante el cotejo de huellas dactilares en las bases de datos oficiales o, cuando no hay coincidencias, a partir del reconocimiento que puedan hacer sus familiares.

¿Qué se sabe del vehículo que quedó en el lugar?

En el sitio donde fue hallado el cuerpo quedó un vehículo Peugeot de color blanco, que según las versiones preliminares tendría placa matriculada en la ciudad de Envigado.

Por ahora se desconoce si el carro sería de propiedad de la víctima o qué relación tendría con lo ocurrido. Ese también haría parte de los elementos que las autoridades revisarían dentro de la investigación que apenas comienza.

El Tambo, una vereda de la zona rural de Bello

El Tambo es una de las nueve veredas que componen la zona rural de Bello, municipio que hace parte del norte del Valle de Aburrá, en el área metropolitana de Medellín. Se trata de un sector de vías destapadas y zonas verdes, retirado del casco urbano, donde habitan familias campesinas y por el que transitan a diario motos, carros particulares y vehículos de carga que conectan la zona rural con el resto del municipio.

Precisamente por las características del sector, los llamados de emergencia de la comunidad suelen ser claves para que los organismos de socorro y las autoridades lleguen a tiempo a atender cualquier novedad.

¿Cómo va la seguridad en Bello?

El nuevo hecho de violencia se presentaría en un municipio que venía reportando buenos resultados en materia de seguridad. En febrero de este año, las autoridades daban cuenta de una reducción del 60 % en los homicidios en Bello en lo corrido de 2026, además de más de 150 capturas.

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Semanas después, en marzo, se conoció un golpe contra el grupo criminal conocido como Pachelly, que dejó 17 capturas en el municipio, dentro de las acciones de las autoridades contra las estructuras ilegales que delinquen en la zona norte del Valle de Aburrá.

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Las autoridades continuarían en el sector adelantando las primeras actuaciones y se espera que, una vez adelantada la inspección técnica, se conozcan más detalles sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que habría ocurrido el homicidio.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede reportarla ante las autoridades. La información es preliminar.