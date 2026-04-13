Resumen: Uno de los asistentes a la fiesta, quien además vivía en una construcción de esa misma terraza, abandonó el hotel de manera precipitada ¿se le quedó un costal?

Se conocen más detalles del cuerpo «encostalado» en un parqueadero: no salió vivo de la fiesta

Minuto30.com .- El corazón de Medellín es el escenario de una escabrosa investigación policial. Lo que comenzó como una fiesta de fin de semana en la terraza de un hotel en el centro de la ciudad , terminó con el macabro hallazgo de un cadáver empacado en un costal y la misteriosa huida de quien sería el principal sospechoso hacia la frontera.

Aunque el dictamen de Medicina Legal sobre las causas exactas de la muerte sigue en proceso, “por establecer”, se conocen nuevos detalles de este caso que parece sacado de una película de terror.

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Rumba, silencio y una huida de madrugada

Según testigos, la fiesta era interminable; pues la celebración inició a mitad de la tarde del sábado 11 de abril en la terraza del hotel, el cual se extendió con música a todo volumen hasta las 3:00 a. m. del domingo 12 de abril.

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El giro radical de la historia ocurrió a las 5:00 a. m. A esa hora, uno de los asistentes a la fiesta —quien además vivía en una construcción de esa misma terraza, abandonó el hotel de manera precipitada. Salió cargando maletas y en compañía de dos de sus familiares. Según las pesquisas preliminares, su destino sería Venezuela.

En horas de la tarde del domingo, el misterio se resolvió de la peor manera. En el sótano de un parqueadero contiguo al hotel, fue hallado un cadáver dentro de un costal; presumiblemente sería uno de los participantes de la fiesta. Según esto no todos los que entraron a la fiesta salieron con vida

Autoridades estarían investigando el extraño caso; además buscadn identificar plenamente al sujeto que huyó con las maletas, asi como de la víctima y emitir las alertas correspondientes antes de que logre cruzar la frontera.