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    Se conocen más detalles del cuerpo «encostalado» en un parqueadero: no salió vivo de la fiesta

    A uno de los asistentes de la fiesta ¿se le quedó un costal?

    Publicado por: SoloDuque

    Se conocen más detalles del cuerpo «encostalado» en un parqueadero: no salió vivo de la fiesta

    Resumen: Uno de los asistentes a la fiesta, quien además vivía en una construcción de esa misma terraza, abandonó el hotel de manera precipitada ¿se le quedó un costal?

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El corazón de Medellín es el escenario de una escabrosa investigación policial. Lo que comenzó como una fiesta de fin de semana en la terraza de un hotel en el centro de la ciudad , terminó con el macabro hallazgo de un cadáver empacado en un costal y la misteriosa huida de quien sería el principal sospechoso hacia la frontera.

    Aunque el dictamen de Medicina Legal sobre las causas exactas de la muerte sigue en proceso, “por establecer”, se conocen nuevos detalles de este caso que parece sacado de una película de terror.

    Lea también: ¡Macabro hallazgo! Encuentran cuerpo en un costal, en el parqueadero de un hotel en Medellín

    Rumba, silencio y una huida de madrugada

    Según testigos, la fiesta era interminable; pues la celebración inició a mitad de la tarde del sábado 11 de abril en la terraza del hotel, el cual se extendió con música a todo volumen hasta las 3:00 a. m. del domingo 12 de abril.

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    El giro radical de la historia ocurrió a las 5:00 a. m. A esa hora, uno de los asistentes a la fiesta —quien además vivía en una construcción de esa misma terraza, abandonó el hotel de manera precipitada. Salió cargando maletas y en compañía de dos de sus familiares. Según las pesquisas preliminares, su destino sería Venezuela.

    Sector en el que se halló el cuerpo embolsado

    En horas de la tarde del domingo, el misterio se resolvió de la peor manera. En el sótano de un parqueadero contiguo al hotel, fue hallado un cadáver dentro de un costal; presumiblemente sería uno de los participantes de la fiesta. Según esto no todos los que entraron a la fiesta salieron con vida

    Autoridades estarían investigando el extraño caso; además buscadn identificar plenamente al sujeto que huyó con las maletas, asi como de la víctima y emitir las alertas correspondientes antes de que logre cruzar la frontera.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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