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    ¡Macabro hallazgo! Encuentran cuerpo en un costal, en el parqueadero de un hotel en Medellín

    Se desconoce cómo llegó el costal al parqueadero

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    ¡Macabro hallazgo! Encuentran cuerpo en un costal, en el parqueadero de un hotel en Medellín

    Resumen: El hecho es un misterio total, pues se desconoce cómo llegó el costal; tampoco se conoce el sexo, la identidad y la causa exacta de la muerte de la persona hallada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tarde de este domingo 12 de abril se vio interrumpida por un escabroso descubrimiento en pleno centro de la capital antioqueña.

    Las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cadáver dentro de un costal, al interior de un parqueadero perteneciente a un establecimiento hotelero del sector.

    Los detalles del caso

    A eso de las 5:00 p. m., las autoridades fueron alertadas del macabro hallazgo; esto motivó el desplazamiento inmediato de las patrullas del cuadrante para acordonar la escena.

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    El hecho es un misterio total, pues se desconoce cómo llegó el costal; tampoco se conoce el sexo, la identidad y la causa exacta de la muerte de la persona hallada.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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