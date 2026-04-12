¡Macabro hallazgo! Encuentran cuerpo en un costal, en el parqueadero de un hotel en Medellín

Resumen: El hecho es un misterio total, pues se desconoce cómo llegó el costal; tampoco se conoce el sexo, la identidad y la causa exacta de la muerte de la persona hallada.
Minuto30.com .- La tarde de este domingo 12 de abril se vio interrumpida por un escabroso descubrimiento en pleno centro de la capital antioqueña.
Las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cadáver dentro de un costal, al interior de un parqueadero perteneciente a un establecimiento hotelero del sector.
Los detalles del caso
A eso de las 5:00 p. m., las autoridades fueron alertadas del macabro hallazgo; esto motivó el desplazamiento inmediato de las patrullas del cuadrante para acordonar la escena.
El hecho es un misterio total, pues se desconoce cómo llegó el costal; tampoco se conoce el sexo, la identidad y la causa exacta de la muerte de la persona hallada.
NOTICIA EN DESARROLLO…
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