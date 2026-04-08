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Resumen: Las autoridades lograron identificar que el presunto responsable había salido del establecimiento en horas de la mañana del martes 7 de abril, del hotel donde fue encontrada muerta la mujer

Se conocen más detalles de la captura del presunto feminicida: usaba peluca para que no lo identificaran

Minuto30.com .- En las últimas horas fue capturado el presunto responsable del homicidio de una mujer al interior de un hotel en el barrio Villa Nueva, Centro de Medellín

El caso se conoció tras una alerta a la línea 123. Al llegar al lugar, unidades de la Policía Nacional confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida y activaron de inmediato los protocolos de investigación con la SIJÍN, SIPOL y equipos especializados.

De manera paralela, gracias al sistema de videovigilancia, las autoridades lograron identificar que el presunto responsable había salido del establecimiento en horas de la mañana. El individuo abordó un taxi con rumbo a la Terminal del Norte, lo que permitió trazar su ruta y avanzar en su ubicación y captura en el departamento de Caldas.

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El detenido ya se encuentra en Medellín para responder ante la justicia por este crimen.

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