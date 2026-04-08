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    Se conocen más detalles de la captura del presunto feminicida: usaba peluca para que no lo identificaran

    Con cámaras de videovigilancia se hizo seguimiento al individuo, a quien se le dio captura luego de tomar un bus intermunicipal

    Publicado por: SoloDuque

    Se conocen más detalles de la captura del presunto feminicida: usaba peluca para que no lo identificaran

    Resumen: Las autoridades lograron identificar que el presunto responsable había salido del establecimiento en horas de la mañana del martes 7 de abril, del hotel donde fue encontrada muerta la mujer

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las últimas horas fue capturado el presunto responsable del homicidio de una mujer al interior de un hotel en el barrio Villa Nueva, Centro de Medellín

    El caso se conoció tras una alerta a la línea 123. Al llegar al lugar, unidades de la Policía Nacional confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida y activaron de inmediato los protocolos de investigación con la SIJÍN, SIPOL y equipos especializados.

    De manera paralela, gracias al sistema de videovigilancia, las autoridades lograron identificar que el presunto responsable había salido del establecimiento en horas de la mañana. El individuo abordó un taxi con rumbo a la Terminal del Norte, lo que permitió trazar su ruta y avanzar en su ubicación y captura en el departamento de Caldas.

    Lea también: ¡Atención! El presunto asesino de la mujer hallada en hotel del centro, fue capturado cuando «se volaba» para el Eje Cafetero

    El detenido ya se encuentra en Medellín para responder ante la justicia por este crimen.

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    La Administración Distrital reitera su compromiso con la seguridad, la convivencia y la protección de la vida, actuando con determinación y sin tolerancia frente al delito.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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