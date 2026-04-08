Resumen: ¡Justicia relámpago! En menos de 24 horas, las autoridades lograron la captura del presunto responsable del atroz crimen de una mujer en el centro de Medellín. El sujeto, que creía haber burlado la ley al salir del hotel, fue interceptado cuando intentaba escapar del departamento.

¡Atención! El presunto asesino de la mujer hallada en hotel del centro, fue capturado cuando «se volaba» para el Eje Cafetero

Minuto30.com .- En un operativo relámpago, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en la Variante a Caldas al sujeto señalado de acabar con la vida de una mujer en un hotel de La Candelaria. El individuo fue interceptado mientras se movilizaba en un bus de servicio público que, al parecer, tenía como destino el Eje Cafetero, en un claro intento por evadir la justicia.

La captura se logró gracias al uso de la tecnoclogía de punta, que permitieron rastrear la vestimenta y el morral con el que el sospechoso abandonó la escena del crimen sobre las 9:00 de la mañana del martes 7 de abril.

Escena de sevicia en la habitación 316

El hallazgo del cuerpo, realizado al mediodía del martes, dejó perplejos a los tetigos por la crueldad del ataque. La mujer, quien al ingresar al establecimiento aseguró que el hoy capturado era su pareja sentimental, fue encontrada en condiciones infrahumanas:

Posición: Arrodillada y boca abajo contra la cama.

Estado: Completamente desnuda y sin sus objetos personales (celular y bolso).

Signos de tortura: Presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante en cuello y rostro, además de mordiscos en la espalda, lo que confirma una agresión con extrema sevicia.

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Es importante anotar que la víctima presentaba una discapacidad física permanente, pues le faltaba uno de sus brazos, una condición preexistente que la habría dejado en un estado de mayor vulnerabilidad e indefensión frente a la brutal agresión sufrida en la habitación del hotel.

La captura del presunto feminicida fue el resultado de un seguimiento preciso; se conoció que el ingreso al hotel fue el lunes 6 de abril, cuando el sujeto fue presentado oficialmente como la pareja sentimental de la víctima.

El rastro continuó con su huida el martes 7 de abril a las 9:00 a. m., momento en el que abandonó la habitación con un morral negro. Gracias a este monitoreo, la Policía logró su captura en las últimas horas, mientras huía en un bus por la variante a Caldas con destino al Eje Cafetero. Actualmente, las autoridades investigando si el detenido aún portaba el celular y los documentos de identidad de la mujer, los cuales habían desaparecido de la escena del crimen.

Identificación en proceso

Aunque el hombre ya está bajo custodia de la Fiscalía, la identidad de la mujer sigue siendo materia de confirmación oficial en Medicina Legal. La pista principal continúa siendo el tatuaje con el nombre “Milena” que portaba detrás de una de sus orejas.

Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos por feminicidio agravado y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.