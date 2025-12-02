Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Se conocen las primeras imágenes de la liberación del hijo de Giovanny Ayala por parte del GAULA

    La Policía Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la protección de la vida

    Publicado por: SoloDuque

    Se conocen las primeras imágenes de la liberación del hijo de Giovanny Ayala por parte del GAULA

    Resumen: El GAULA de la Policía Nacional continúa desarrollando diligencias investigativas y operacionales con el fin de identificar, ubicar y capturar a los demás integrantes de esta estructura criminal responsables de este grave hecho

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Policía Nacional informa que, en una operación contundente, estratégica y coordinada, unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron el rescate sano y salvo del reconocido cantante Miguel Ayala y de su mánager
    Nicolás Pantoja tras estar secuestrado 14 días quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca).

    La intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro.

    Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

    Durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento clave que será puesto a disposición de la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes.

    El GAULA de la Policía Nacional continúa desarrollando diligencias investigativas y operacionales con el fin de identificar, ubicar y capturar a los demás integrantes de esta estructura criminal responsables de este grave hecho.

    Lea también: ¡Atención! Confirmaron que fue rescatado el hijo de Giovanny Ayala tras estar secuestrado 14 días

    La Policía Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la protección de la vida, la libertad personal y la seguridad de los colombianos, actuando con total contundencia frente a cualquier amenaza que atente contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

    Aquí más Noticias de Colombia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Otra cancha renovadísima! El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez entrega a la comunidad la remodelada cancha en grama sintética de Santa Inés, en la Comuna 3 – Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.