¡Atención! Confirmaron que fue rescatado el hijo de Giovanny Ayala tras estar secuestrado 14 días

Resumen: Tras más de 11 días de secuestro, Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue rescatado sano y salvo por unidades del Gaula de la Policía en el departamento del Cauca. El joven, quien había sido plagiado mientras transitaba por la vía Panamericana, ya se encuentra bajo protección de las autoridades, poniendo fin a la angustia de su familia y permitiendo su pronto reencuentro tras el exitoso operativo de la Fuerza Pública.

Tras casi dos semanas de incertidumbre, el Gaula de la Policía Nacional confirmó este lunes el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala. El joven había sido secuestrado hace más de 11 días mientras se desplazaba por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

Según el reporte oficial, el operativo de rescate se llevó a cabo en una zona rural al sur del Cauca. Unidades especializadas del Gaula lograron ubicar el paradero del joven, poniendo fin al cautiverio que mantenía en vilo a su familia y al gremio artístico.

Las autoridades indicaron que Miguel Ayala se encuentra ya bajo protección de la Fuerza Pública y se están adelantando los protocolos para verificar su estado de salud y facilitar el reencuentro con sus seres queridos.

En desarrollo…

