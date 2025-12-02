Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Atención! Confirmaron que fue rescatado el hijo de Giovanny Ayala tras estar secuestrado 14 días

    ¡Libre! Rescatan a Miguel Ayala tras 11 días de secuestro. El hijo de Giovanny Ayala ya está a salvo gracias a operativo del Gaula.

    Publicado por: Julian Medina

    Padre de Miguel Ayala pide a Petro intervenir para lograr la liberación de su hijo secuestrado en el Cauca
    Foto de sacada de redes sociales.
    ¡Atención! Confirmaron que fue rescatado el hijo de Giovanny Ayala tras estar secuestrado 14 días

    Resumen: Tras más de 11 días de secuestro, Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue rescatado sano y salvo por unidades del Gaula de la Policía en el departamento del Cauca. El joven, quien había sido plagiado mientras transitaba por la vía Panamericana, ya se encuentra bajo protección de las autoridades, poniendo fin a la angustia de su familia y permitiendo su pronto reencuentro tras el exitoso operativo de la Fuerza Pública.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras casi dos semanas de incertidumbre, el Gaula de la Policía Nacional confirmó este lunes el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala. El joven había sido secuestrado hace más de 11 días mientras se desplazaba por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

    Según el reporte oficial, el operativo de rescate se llevó a cabo en una zona rural al sur del Cauca. Unidades especializadas del Gaula lograron ubicar el paradero del joven, poniendo fin al cautiverio que mantenía en vilo a su familia y al gremio artístico.

    Le puede interesar: ¡Gran estreno! Judo colombiano brilla en Lima con tres medallas bolivarianas

    Las autoridades indicaron que Miguel Ayala se encuentra ya bajo protección de la Fuerza Pública y se están adelantando los protocolos para verificar su estado de salud y facilitar el reencuentro con sus seres queridos.

    En desarrollo…

    ¡Atención! Confirmaron que fue rescatado el hijo de Giovanny Ayala tras estar secuestrado 14 días

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Otra cancha renovadísima! El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez entrega a la comunidad la remodelada cancha en grama sintética de Santa Inés, en la Comuna 3 – Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.