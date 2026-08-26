Resumen: La Junta de Turismo de Nepal confirmó que ciudadanos de India, Malasia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, se encuentran desaparecidos. La tragedia, desencadenada por un sismo que provocó el desbordamiento de un río, deja hasta el momento 16 fallecidos.

Se conocen las nacionalidades de los desaparecidos por ríada en Nepal

Minuto30.com .- Una emergencia natural en el norte de Nepal se ha convertido rápidamente en una crisis de proporciones internacionales. Una masiva y violenta riada, que arrasó con varias localidades fronterizas con el Tíbet (China), mantiene en vilo a decenas de familias alrededor del mundo ante la desaparición de casi 400 personas, en su inmensa mayoría turistas extranjeros.

Angustia mundial: Las nacionalidades de los desaparecidos

La zona afectada, el distrito de Rasuwa en la provincia de Bagmati, es un concurrido punto de tránsito y exploración turística. Según un alarmante informe emitido por la Junta de Turismo de Nepal (NTB) a partir de los datos cruzados de distintas agencias de viajes, al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos.

La tragedia golpea fuertemente a la comunidad internacional, ya que de ese total, 291 son ciudadanos extranjeros (junto a 93 ciudadanos nepalíes). El dramático desglose preliminar de las nacionalidades confirmadas hasta el momento es el siguiente:

🇮🇳 105 ciudadanos indios y 37 indios no residentes.

🇲🇾 17 ciudadanos malasios.

🇬🇧 12 ciudadanos británicos.

🇿🇦 4 ciudadanos sudafricanos.

🇺🇸 3 ciudadanos estadounidenses.

🇦🇺 1 ciudadano australiano.

🇳🇱 1 ciudadano neerlandés.

A esta preocupante lista se suman 111 personas cuyas nacionalidades aún están siendo verificadas por las autoridades consulares y de rescate.

Un sismo y un río bloqueado: el origen de la tragedia

El desastre se gestó en la madrugada de este miércoles. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4,4 a las 02:52 GMT, con epicentro a 77 kilómetros al noroeste de la localidad de Kodari.

Según explicó el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, este movimiento telúrico provocó un enorme deslizamiento de tierra que bloqueó por completo el cauce del río Bhote Koshi.

Hacia las 9:15 de la mañana (hora local), la represa natural de tierra y lodo cedió, liberando una gigantesca masa de agua desde la zona tibetana que impactó de lleno y sin previo aviso contra las localidades nepalíes de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Rescate a contrarreloj

Hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado recuperar 16 cuerpos sin vida, aunque las autoridades locales advierten que, dada la cantidad de extranjeros y locales desaparecidos, la cifra de víctimas mortales podría aumentar drásticamente en las próximas horas.

La riada no solo sepultó personas, sino que causó daños masivos en carreteras, mercados, asentamientos habitados y obras hidroeléctricas, dificultando el acceso por vía terrestre. El gobierno de Nepal ha desplegado helicópteros y múltiples escuadrones de seguridad que en este momento realizan labores de búsqueda a contrarreloj entre los escombros y el lodo, con la esperanza de encontrar a los turistas internacionales y pobladores locales extraviados.

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